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«Фарфоровые» истории
18 декабря 2019
фигурка
РАБОЧИЙ СТОЛ САНТЫ

(из серии: Волшебная мастерская Санты)
Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 2002
Скульптор: José Luis Alvarez
Размер: 35×17 cm

Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»

На прошлой неделе довелось мне побывать на праздновании 100-летнего юбилея одного хорошего человека. Причём, человека, прошу заметить, живого. И не просто живого, а энергичного, здорового, здравомыслящего, активно интересующегося всем, что происходит не только в его семье, а в стране и мире. И, кстати, прекрасно разбирающегося в тонкостях политических событий и имеющего на всё своё аргументированное мнение. Ну, а, являясь читателем «ФАКТОВ» практически с первого номера газеты, он порой в деталях может вспомнить такие истории 20-летней давности, о которых я и сам порой могу не сразу вспомнить.

У него была очень непростая жизнь настоящего упорного труженика. Родившись в бедной еврейской семье, он выучился на врача, прошёл фронтовыми дорогами всю Великую Отечественную войну, получил боевые награды, а после войны больше полувека работал простым доктором в одной из киевских поликлиник, принимая по 500 пациентов в месяц. Вместе с замечательной супругой (несколько лет назад, к сожалению, покинувшей этот мир) воспитал двух сыновей, имена которых хорошо всем известны, и внуков, которые души не чают в своём отце и дедушке.

Глядя на юбиляра, многие присутствовавшие наверняка задавались вопросом о том, что держит его на белом свете. Для меня ответ лежал на поверхности. Для иных, возможно, был скрыт за семью печатями. В перерывах между громкими и многословными тостами я разговорился с одним молодым человеком, которого знаю давно. Он успешен, обеспечен, увлечён хорошей работой. У него красавица-жена и прекрасные дети. Но уныние, вызванное тем, что происходит сейчас в стране, настолько его захлестнуло, что это даже стало заметным.

Поскольку он мне симпатичен, я попытался убедить его в том, что мы можем влиять только на то, на что мы влиять можем, а со всем остальным приходится мириться, ибо так устроен мир. И нам бы в этих условиях хотя бы успеть сделать то, что от нас самих зависит.

Мне вспомнилась старая притча о том, как люди, прийдя к месту, где (об этом всем было известно) находились несметные сокровища, приступили к их поиску, используя всевозможные инструменты, принесённые с собою. Они упорно разбивали горную породу, углублялись в твёрдую почву, взбирались на новые уровни каменистой гряды. Одни, быстро устав и смирившись с поражением, убеждали себя в том, что тут просто ничего нет и, наверное, никогда не было, и ни с чем возвращались домой. Другие, найдя нечто, слабо напоминающее долгожданное богатство, довольствовались малым — и тоже отправлялись назад, думая, что на большее рассчитывать и не приходится. И только третьи, самые упорные и самые настойчивые, сбивая руки в кровь и порой падая от бессилия, но затем снова и снова поднимаясь, настойчиво шли к цели, ибо их к ней вела не мечта лишь разбогатеть и до конца дней своих почивать в комфортном благополучии, а стремление обеспечить своих родных и близких, а ещё, если Бог даст, помочь тем, кто в их помощи нуждался… И только им удалось дойти до цели.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Как всегда, искренне ваш

Александр ШВЕЦ
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