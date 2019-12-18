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Вандалы устроили погром в электричке Нежин — Киев (фото)
Футбольные фанаты устроили погром в электричке Нежин — Киев. Хулиганы сорвали 35 сидений, жгли в вагоне петарды и файеры. На этом погромщики не остановились и решили сорвать стоп-кран и не дать поезду нормально доехать до станции назначения.
Поезду пришлось остановиться на полпути, возле станции «Бобровица» в Черниговской области. Пока к составу ехал полицейский экипаж, хулиганы успели удрать.
«Укрзалізниця», увидев, что 15 декабря осталось от вагона электрички, оценила ущерб в 40 тысяч гривен. Железнодорожники предлагают возобновить былую практику, когда каждый поезд сопровождали полицейские.
Статистика говорит, что с начала года пригородные поезда 256 раз страдали от вандалов. Большая часть случаев — 209 — это не сравнительно безобидные граффити на стенах вагонов, а серьезные повреждения, опасные для пассажиров.
Напомним, ранее хулиганы забросали камнями поезд Киев — Одесса. А в поезде «Львов — Запорожье» футбольные фанаты били стекла и выбросили из окна постельное белье.
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