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Происшествия

Вандалы устроили погром в электричке Нежин — Киев (фото)

14:24 18 декабря 2019 242
погром
Инф. «ФАКТОВ»

Футбольные фанаты устроили погром в электричке Нежин — Киев. Хулиганы сорвали 35 сидений, жгли в вагоне петарды и файеры. На этом погромщики не остановились и решили сорвать стоп-кран и не дать поезду нормально доехать до станции назначения.

Поезду пришлось остановиться на полпути, возле станции «Бобровица» в Черниговской области. Пока к составу ехал полицейский экипаж, хулиганы успели удрать.

поезд

«Укрзалізниця», увидев, что 15 декабря осталось от вагона электрички, оценила ущерб в 40 тысяч гривен. Железнодорожники предлагают возобновить былую практику, когда каждый поезд сопровождали полицейские.

поезд

Статистика говорит, что с начала года пригородные поезда 256 раз страдали от вандалов. Большая часть случаев — 209 — это не сравнительно безобидные граффити на стенах вагонов, а серьезные повреждения, опасные для пассажиров.

Напомним, ранее хулиганы забросали камнями поезд Киев — Одесса. А в поезде «Львов — Запорожье» футбольные фанаты били стекла и выбросили из окна постельное белье.

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