Импичмент Трампу: в Конгрессе США проходит голосование

Мир

В среду, 18 декабря, Палата представителей Конгресса США в полном составе рассматривает выводы трех комитетов в рамках процедуры импичмента в отношении президента Дональда Трампа. Ни у кого нет сомнений в том, что демократы, обладая большинством голосов в нижней палате Конгресса, проведут голосование так, как им нужно. Трампу объявят импичмент, и процесс плавно переместится в Сенат. А там большинство у республиканцев. Кроме того, для отстранения президента от власти требуется поддержка двух третей голосов верхней палаты Конгресса.

И все же Трамп чувствует себя неспокойно. Он снова обвинил демократов в охоте на ведьм. При этом подчеркнул, что своими «партизанскими действиями» они только помогут ему выиграть президентскую гонку в 2020 году, потому что разозлят простых американцев попыткой «государственного переворота».

Действительно, опросы общественного мнения показывают, что большинство избирателей не верят в обвинения, выдвигаемые против Трампа. Они скептически относятся к утверждениям демократов о том, что президент оказывал давление на Украину, пытаясь получить компромат на бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Никогда прежде слово «Украина» не звучало в стенах Капитолия в Вашингтоне так долго и так часто, как последние три месяца. Поводов для этого оказалось очень много — так называемый «Украинагейт», «Северный поток-2», Европейская оборонная инициатива…

Во вторник, 17 декабря, Сенат вслед за Палатой представителей подавляющим большинством голосов принял закон о бюджете, выделяемом на оборонные нужды США. В этот важный документ включен пункт о финансировании Европейской оборонной инициативы. Цель этой американской программы — противостояние российской агрессивной политике в Европе. Обе палаты Конгресса США утвердили увеличение сумм, выделяемых в рамках данной программы, до 734 миллионов долларов. Украина должна получить 300 миллионов долларов. На данную сумму Пентагон предоставит нашей стране различные ракеты и летальное вооружение.

При этом в законе имеется пункт, который серьезно ограничивает полномочия президента. Как считают эксперты, конгрессмены фактически лишили Белый дом возможности самостоятельно замораживать или вовсе отменять выделение указанных средств.

В закон, определяющий оборонный бюджет США на 2020 год, довольно неожиданно были внесены положения о санкциях в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2». В Вашингтоне это объясняют тем, что члены Конгресса спешили провести это решение до Рождества. Рассмотрение санкций отдельным документом требовало его длительной подготовки. В итоге, как считают эксперты, санкции по «Северному потоку-2» получились скорее декларативными, чем эффективными.

США считают, что введение этого газопровода в эксплуатацию поставит Европу в еще большую энергетическую зависимость от России. Вашингтон настаивает на том, что «Северный поток-2» является политическим проектом Кремля и экономически не нужен Евросоюзу. Он вычеркнет Украину из системы поставок российского газа в Европу. Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония придерживаются такой же позиции. Тем не менее ЕС согласовал строительство газопровода.

Ряд американских политиков предлагал ввести очень жесткие санкции по «Северному потоку 2». Например, запретить любые операции по государственному долгу России, что нанесло бы мощный удар по ее финансовой системе и экономике в целом. Однако эти предложения не вошли в принятый закон. Санкции коснутся компаний, участвующих в строительстве газопровода. Список же этих компаний пока не утвержден. Готовить его будут не менее двух месяцев. За это время, считают эксперты, строительство «Северного потока-2» будет завершено. Осталось проложить не более 10 процентов труб по дну Балтийского моря.

В этих работах задействованы несколько западных компаний, в первую очередь, швейцарская Allseas Group. Ей принадлежат два уникальных судна, способных положить на морском дне до 5 километров труб за день. Эксперты считают, что компания вряд ли остановит эти работы только потому, что может попасть под санкции.

В Германии недовольны решением Конгресса США по «Северному потоку-2». И власти, и СМИ считают, что именно Вашингтон подрывает энергетическую безопасность Европы, стремясь заставит ЕС покупать американский газ взамен российского. В Берлине призывают к ответным санкциям в отношении Соединенных Штатов. Это может спровоцировать резкое ухудшение отношений между Германией и США.

Тем временем Трамп и его команда продолжают раскручивать версию о том, что в 2016 году в американские президентские выборы вмешивалась Украина, а не Россия. Председатели комитетов Сената по вопросам юстиции, по национальной безопасности и по финансам Линдси Грэм, Рон Джонсон и Чак Грассли заявили о намерении провести расследование предполагаемого украинского вмешательства и опросить в этой связи гражданку Украины Александру Чалупу, с которой сотрудничал Национальный комитет Демократической партии США.

Демократы призвали республиканцев обосновать необходимость такого расследования. Несколько сенаторов написали письмо председателям комитетов, напоминая, что ложную версию о вмешательстве Украины распространяет Кремль. И об этом на слушаниях в Конгрессе по импичменту много раз говорили бывший советник Трампа по России Фиона Хилл и помощник государственного секретаря США Джордж Кент. Подобное расследование, считают авторы письма, «может способствовать усилиям России по дезинформации и вмешательству в выборы 2020 года».

Говорил о распространяемой Москвой дезинформации и временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, один из ключевых свидетелей демократов в деле об импичменте. Во вторник, 17 декабря, сразу несколько американских СМИ сообщили, что этот дипломат в ближайшее время покинет Киев. Тейлора отзовут в Вашингтон не позднее 2 января 2020 года. Сенатор-демократ Роберт Менендес, являющийся членом комитета Конгресса по внешней политике, призвал главу Государственного департамента США Майка Помпео не делать этого. По его мнению, отставка Тейлора «приведет к образованию вакуума для США в Украине». Тем не менее телеканал NBC утверждает, что вопрос по Тейлору уже решен. После его отъезда обязанности главы дипломатической миссии США в Киеве будет исполнять нынешний его заместитель Кристина Квайн.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что побывавший недавно с визитом в Украине личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани обнародовал первую часть своего расследования по импичменту Трампу.



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