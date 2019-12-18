Страсть и большие деньги: гороскоп на 2020 год для мутабельных знаков зодиака

Стиль жизни

Стрельца и Рыб, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала астропсихолог Валентина Виттрок. Ранее она составила гороскоп на 2020 год для фиксированных знаков — Тельца, Льва, Водолея и Скорпиона, а также для кардинальных знаков зодиака — Козерога, Рака, Весов и Овна.

— Мутабельными — или знаками-хамелеонами — называют те знаки зодиака, которые легко приспосабливаются к постоянно меняющимся внешним обстоятельствам, — говорит Валентина Виттрок. — Они психологически гибкие и адаптивные, умеют идти на компромисс, находить точки соприкосновения с самыми разными людьми и приспосабливаться к любой жизненной ситуации. Перемены не становятся для них трагедией, как для кардинальных или фиксированных знаков. Что бы ни принес представителям мутабельных знаков наступающий год, можно не сомневаться: они не только легко воспримут новые обстоятельства, но и смогут обратить их в свою пользу.

Во многом события в жизни мутабельных знаков будет определять Нептун, «гостящий» в знаке Рыб, где он активно мутит воду как в политике, так и в отношениях между людьми. Если учесть, что Нептун будет там пребывать до 2025 года, можно только представить себе, сколько дел он успеет наворотить. Нептун все перевернет с ног на голову, все сделает шиворот-навыворот, и даже мутабельные Рыбы под влиянием такой ситуации будут готовы, как говорил герой культового фильма в гениальном исполнении Михаила Водяного, «разбежаться в разные стороны». Впрочем, для самого знака Рыб такое состояние является привычным, его символ — две рыбки, которые смотрят в разные стороны. Но Нептун в их знаке не только усилит свойственную Рыбам амбивалентность, но и ввергнет в такое состояние и другие мутабельные знаки, которые не придут от этого в восторг.

— Как это на них отразится?

— К счастью, не для всех такое влияние окажется негативным: многие увлекутся эзотерикой, проявят интерес к психологии и начнут заниматься гештальт-терапией. Но вернемся к знаку Рыб. Весной Венера принесет его представителям интерес к собственному дому. Не думаю, что речь будет идти о строительстве или серьезном ремонте, скорее, Рыбам захочется заняться облагораживанием своего жилья — они внесут в интерьер стилистические правки, купят предметы искусства или симпатичные безделушки — тут уж у кого на что хватит финансов. Во второй половине года Рыбам предстоят большие траты, но, похоже, они смогут себе их позволить — Марс, который в июле зайдет в знак Овна, может принести им солидные заработки. Как бы ни сложилась ситуация, Рыбы в любом случае окажутся в выигрыше — они, как известно, не тонут.

— Что ждет в новом году знак Близнецов?

— В него зайдет Венера, и это станет главным космическим событием для его представителей — им сам Бог велел провести год в романтическом ключе. Венера сделает Близнецов притягательными в глазах противоположного пола, одарит их шармом, а планеты в Козероге, попадающие в дом их партнерства, подарят встречи с интересными людьми и яркие романы, которые со временем могут перерасти в крепкие и продолжительные отношения. Это также может говорить о подарках, которые представители знака будут в большом количестве получать в наступающем году. Уран в знаке Тельца откроют Близнецам тайны, над разгадкой которых они ломали голову довольно давно. Неожиданно для себя они выяснят, что все гораздо проще, чем казалось им поначалу.

— Гороскоп Дев столь же благоприятен?

— Нептун в знаке Рыб сделает их год довольно мутным и неопределенным, причем как в бизнесе, так и в отношениях с близкими людьми. А вот в плане карьеры он обещает быть удачным — об этом позаботится Венера в знаке Близнецов. Она подарит Девам шарм и умение себя подать, что привлечет к ним внимание всемогущего начальства. О романе речь вряд ли пойдет, но легкий, ни к чему не обязывающий флирт представители знака вполне смогут себе позволить. Скопление планет в знаке Козерога привлечет внимание к детям и творчеству. И если с первыми все будет зависеть от ситуации — кого-то их отпрыски огорчат, а кого-то, наоборот, порадуют, то с творчеством все однозначно — тут Дев ожидают исключительно приятные эмоции. И тем, кто занимается творчеством профессионально, и тем, кто до сих пор рассматривал его исключительно как хобби, удастся выйти на новый уровень.

— И, наконец, поговорим о знаке Стрельца.

— Его представители, похоже, наконец-то смогут подзаработать и перевести дух — расплатиться с долгами и позволить себе то, в чем до сих пор отказывали. Дело в том, что парад планет в Козероге попадает в дом их денег, что с большой долей вероятности приведет к улучшению материального положения. С апреля, после того как Венера войдет в знак Близнецов, активизируется партнерская жизнь Стрельцов — в их жизни возможны новые знакомства, которые приведут к серьезным — вплоть до брака — отношениям. Возможно, поначалу представители знака будут всячески отбрыкиваться от такого развития событий, дескать, не до этого мне сейчас, но потом войдут во вкус и с головой уйдут в роман. Связь с подданным другого государства или человеком старше по возрасту, скорее всего, окажется для Стрельца обольщением: довольно быстро он обнаружит, что это совсем не тот человек, который ему нужен. Во второй половине года, после того как Черная Луна и Марс войдут в знак Овна, на первый план у Стрельцов выйдут отношения с детьми — вне зависимости от их возраста. В последнее время представители знака уделяли детям мало внимания, теперь придется наверстывать упущенное.

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