19 декабря 2019

Укладываясь спать, девочка вдруг задумалась над тем, что бы такое попросить у Боженьки перед рождественскими праздниками. Все самое необходимое у нее и так уже было. А если и возникало порой какое-то желание, то (она это уже знала) проще было обратиться к отцу, который, внимательно выслушав дочкины аргументы, как правило, всегда его удовлетворял. Если, конечно, не было повода отказать — из-за плохого поведения или неудовлетворительной школьной оценки. Но она старалась как-то без таких поводов обходиться.

Предпраздничный ажиотаж, царивший вокруг в последние дни, так вскружил девочке голову, что, даже ни в чем особо не нуждаясь, она постоянно ходила с мыслью о том, что бы эдакое попросить на Новый год. С этой мыслью заснула и в этот раз.

Во сне к ней явился Ангел, предложивший показать, как устроена Небесная Канцелярия. Девочка с удовольствием отправилась с ним на экскурсию по длинным, залитым мягким светом, коридорам. Переходя из зала в зал, Ангел объяснял:

— Тут у нас работает самое большое количество ангелочков. Это и понятно — в Отделе Просьб и Исполнения Желаний всегда так много заявок, что справляться с их сортировкой по темам весьма непростое дело.

— А в этом зале, — пояснил Ангел, когда они оказались в огромном помещении, конца которого не было видно, — самом большом из всех, осуществляется подготовка и отправка адресатам того, о чем они просили.

Девочка с восторгом наблюдала за тем, как десятки проворных ангелочков паковали в разной величины посылки игрушки, лекарства, сладости, теплые вещи и толстые книги — и тут же быстро раскладывали их по полкам с соответствующими надписями. Особенно ей запомнились слегка светящиеся прозрачные упаковки с различными чувствами — добротой, душевностью, любовью, жалостью и нежностью, которые ангелочки переносили с места на место с подчеркнутой осторожностью.

Наконец, перед ними распахнулась дверь в небольшую комнатку, в которой за единственным столом сидел грустный ангелочек.

— Это Отдел Благодарностей, — словно оправдываясь, развёл руками Ангел, сопровождавший изумленную девочку. — Знаешь, люди как-то не очень привыкли благодарить за то, что получают, поэтому работы тут бывает совсем не много..

Девочке очень не хотелось просыпаться. Во-первых, потому, что так и не успела досмотреть сон до конца. Во-вторых, потому, что со своим новогодним желанием она так и не определилась. И в-третьих… В-третьих, потому, что многое начала понимать теперь уже по-другому.

Она долго смотрела на чистый лист бумаги, подготовленный еще с вечера для того, чтобы написать на нем текст заветного желания. А потом взяла ручку и аккуратно вывела всего лишь несколько слов, которые прежде не раз слышала от отца, но почему-то не придавала им особого значения: «Спасибо тебе, Боженька, ЗА ВСЕ, что ты делаешь для меня, моих родных и близких и добрых знакомых…» Девочка знала, что сегодня работы в Отделе Благодарностей пускай на самую малость, но все-таки прибавится.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.