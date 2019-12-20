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Происшествия

На Львовщине грузовик раздавил легковушку: есть погибшие (фото)

10:35 20 декабря 2019 313
ДТП на трассе Львов&nbsp;— Рава-Русская
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

В четверг, 19 декабря, вечером во Львовской области, на трассе Львов — Рава-Русская произошло смертельное ДТП. Возле села Пили Жовковского района столкнулись грузовой автомобиль DAF и автомобиль Ford. (Напомним, на днях в Киеве фура врезалась в маршрутку с пассажирами.)

Как сообщает ГУ ГСЧС во Львовской области, в результате ДТП погиб 41-летний водитель легковушки и его 40-летний пассажир. Спасателям пришлось применить гидравлическое оборудование, чтобы освободить их тела из смятой кабины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о страшной аварии в Черниговской области. На днях вблизи села Мосты Бахмачского район фура столкнулась с пассажирским автобусом. В результате ДТП погибли три человека.

А под Киевом, на Житомирской трассе, в результате столкновения двух автомобилей отбойник насквозь прошил легковушку. Водитель оказался зажатым между металлической конструкцией и сиденьем.

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