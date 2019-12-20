- 11:41 В Одессе НАБУ пришло с обысками на "Думская ТV"
- 11:31 Невеста исполнила свою мечту и сыграла свадьбу на кладбище
- 11:29 Домашний майонез без сырых яиц: легкий рецепт для новогодних салатов
- 11:26 На балконе во Львове нашли почти 2 тысячи летучих мышей: в сеть попали впечатляющие фото
- 11:20 В центре Киева из окна многоэтажки выпала девушка: фото и видео с места ЧП
- 11:06 Александр Хацкевич возглавил российский клуб
- 11:05 Где в Киеве купить легальную елку: адреса
- 11:02 Детей бьют и заставляют жевать использованные презервативы: кошмар в скандальном центре в Одессе
- 10:55 Убийство Шеремета: рассмотрение апелляции на арест Антоненко перенесли
- 10:52 Люди отказываются возвращаться в ОРДЛО: росСМИ назвали препятствие обмену пленными
- 10:35 На Львовщине грузовик раздавил легковушку: есть погибшие
- 10:34 Рекордсмен сборной Англии Уэйн Руни переезжает в роскошный особняк с бункером и конюшнями
На Львовщине грузовик раздавил легковушку: есть погибшие (фото)
В четверг, 19 декабря, вечером во Львовской области, на трассе Львов — Рава-Русская произошло смертельное ДТП. Возле села Пили Жовковского района столкнулись грузовой автомобиль DAF и автомобиль Ford. (Напомним, на днях в Киеве фура врезалась в маршрутку с пассажирами.)
Как сообщает ГУ ГСЧС во Львовской области, в результате ДТП погиб 41-летний водитель легковушки и его 40-летний пассажир. Спасателям пришлось применить гидравлическое оборудование, чтобы освободить их тела из смятой кабины.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о страшной аварии в Черниговской области. На днях вблизи села Мосты Бахмачского район фура столкнулась с пассажирским автобусом. В результате ДТП погибли три человека.
А под Киевом, на Житомирской трассе, в результате столкновения двух автомобилей отбойник насквозь прошил легковушку. Водитель оказался зажатым между металлической конструкцией и сиденьем.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...