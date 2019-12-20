Венера в Водолее: как это скажется на гороскопах всех знаков зодиака

Стиль жизни

20 декабря Венера вошла в знак Водолея, в котором пробудет до 13 января 2020 года. О том, какие изменения такая небесная конфигурация внесет в земную жизнь, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

— Прежде всего, нужно вспомнить, что представляет собой Водолей, — говорит Валентина, — самый свободолюбивый знак зодиака. Недаром его девизом является знаменитый лозунг Великой французской революции «Свобода, равенство, братство». Венера же, которая отвечает за любовь, творчество и материальные блага, проникаясь дружелюбным духом Водолея, сама настраивается на волну доброжелательства и дарит нам позитивный взгляд на мир, необходимое для желания заниматься творчеством и ощущение легкости бытия.

Это прекрасное время для людей творческих профессий, когда они могут создать настоящие шедевры в той области, которой занимаются, — литературе, живописи, рукоделии. Венера в знаке Водолея расширяет границы сознания и мировоззрения, давая людям возможность выйти за существующие рамки и сделать то, чего никто до них не делал, что будет по достоинству оценено обществом. Новые идеи буквально витают в воздухе, главное, успеть ухватить их за «хвост», пока это не сделали другие. Не удивлюсь, если окажется, что мысли написать первую книгу о Гарри Поттере пришла к Джоан Роулинг в то время, когда Венера «гостила» в знаке Водолея.

— Венера, как вы уже сказали, символ любви. Значит ли это, что всех нас ждут новые отношения, романы и вступления в брак?

— Любовь по отношению к Водолею, как говорится, не по адресу — он, скорее, отвечает за дружбу. В это время многим повезет завести новых друзей, причем не ситуативных, когда люди просто учатся и работают вместе, поэтому им вроде бы и деваться друг от друга некуда, а настоящих единомышленников, разделяющих их взгляды и интересы. Впрочем, сказать, что для любви в это время места не останется, тоже нельзя — Венера не была бы Венерой, если бы не затрагивала область чувств. Но особенностью именно этого времени станут ситуации, когда чувства друг к другу у людей вспыхивают мгновенно, мы называем это любовью с первого взгляда. Причем зачастую речь будет идти не о новом, а о давно знакомом человеке, на которого по какой-то причине до сих пор не обращали внимания, а тут как будто бы кто-то откроет глаза: «Как я мог раньше его не замечать?!» Правда, долговечными такие отношения станут только в том случае, если людей объединяют общие интересы. Если в основе романа только физическая страсть, то он ярко вспыхнет и быстро прогорит.

Особого внимания потребуют настроения в обществе, которые станут более легкими и благостными. Уйдет напряжение и озлобленность, в последнее время изрядно осложнявшие нам жизнь. Люди станут более доброжелательными и отзывчивыми, будут легче идти на контакт друг с другом, а из конфликтных ситуаций выходить исключительно дипломатическим путем. Станет меньше грубых и негативно настроенных по отношению к покупателям продавцов и кассиров в супермаркетах, как будто всех их отправили на другую планету, а вместо них десантировали на Землю тех, кто умеет общаться и любит свою работу.

— Венера отвечает еще и за финансы — как ее пребывание в знаке Водолея отразится на нашем материальном положении?

— Денег должно стать больше, и это не может не радовать. Однако приходить они будут из нетрадиционных источников. Богаче в это время станут те, кто работает в тандеме — например, как Ильф и Петров, пишут книги вместе. Вероятно также получение грантов и помощи от спонсоров и меценатов. В случае необходимости — например, если понадобятся деньги на старт нового проекта, — их на длительное время и, разумеется, без процентов могут дать в долг друзья. Приятной новостью может стать предложение новой должности или нового места работы, о которых — впрочем, как и прилагающейся к ним зарплате, — раньше можно было только мечтать. Стоит ли говорить о том, что такие варианты случаются нечасто, поэтому соглашаться на них стоит не раздумывая.

— Как такая небесная ситуация отразится на знаках зодиака?

— Разумеется, главным бенефициаром окажется знак Водолея — именно его представителей Венера наградит шармом и привлекательностью в глазах противоположного пола, что сделает их самыми желанными друзьями и возлюбленными. Но остальные зодиакальные знаки в обиде тоже не останутся — в воздухе будет разлито желание легкомысленной влюбленности, которую мы будем искать и находить.

— На какие еще сюрпризы от Венеры в знаке Водолея мы сможем рассчитывать?

— От такого положения Венера, а точнее, мы с вами на подсознательном уровне ждем чудес и с большой долей вероятности их получим. Хороший аспект Венеры в Водолее к Хирону в Овне с большой долей вероятности преподнесет нам подарки — как в виде приятных ситуаций, так и в их привычном — вещественном — качестве: можно будет получить в дар то, о чем давно мечтали.

К тому же такой аспект часто напоминает сказку о Золушке, которая для кого-то станет былью со всеми вытекающими отсюда последствиями. Те, в чьем гороскопе она проиграется, вполне могут рассчитывать на встречу с прекрасным принцем, который разглядит не только внешность своей избранницы, но и положительные качества ее характера — честность, благородство, трудолюбие. Правда, такое благоприятное расположение планет продлится всего пару дней, но это все-таки лучше, чем ничего.

Ранее Валентина Виттрок составила горокопы на 2020 год для всех знаков зодиака, которые, по ее словам, делятся на кардинальные (Козерог, Рак, Весыи Овен), фиксированные (Телец, Лев, Водолей и Скорпион) и мутабельные (Близнецы, Дева, Стрелец и Рыбы).

Кого-то из них ждет страсть и большие деньги, кого-то - развод и карьерный рост, а кого-то — казенный дом и брачные узы, но возможно, и небо в алмазах.

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