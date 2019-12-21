Боевики обстреляли дома мирных жителей в Золотом (фото)

Происшествия

В Луганской области в прифронтовой зоне под обстрел боевиков «ЛНР» попали дома мирных жителей. Так, пострадали два жилых дома в городе Золотое-4 Попаснянского района.

Уже установлено, что обстрел велся с оккупированной территории, из Золотого-5. Боевики использовали 82-миллиметровые минометы.

В итоге в домах по ул. Вольной повреждены два окна, шифер на крыше и дымоход. По предварительной информации, люди не пострадали. На месте работают полицейские и взрывотехники.

В штабе операции Объединенных сил также зафиксировали вражеские обстрелы в Попаснянском районе и повреждения домов мирных жителей на хуторе Вольном (территория между Золотым-4 и Золотым-5). В целом за сутки зафиксировано шесть вражеских обстрелов (возле Крымского, Зайцево, Новотроицкого и в районе Песков).

Напомним, прошлый раз дома мирных жителей в Золотом-4 подверглись обстрелу 29 октября — как раз перед запланированным разведением войск. В тот раз боевики использовали стрелковое оружие.

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