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Боевики обстреляли дома мирных жителей в Золотом (фото)
В Луганской области в прифронтовой зоне под обстрел боевиков «ЛНР» попали дома мирных жителей. Так, пострадали два жилых дома в городе Золотое-4 Попаснянского района.
Уже установлено, что обстрел велся с оккупированной территории, из Золотого-5. Боевики использовали 82-миллиметровые минометы.
В итоге в домах по ул. Вольной повреждены два окна, шифер на крыше и дымоход. По предварительной информации, люди не пострадали. На месте работают полицейские и взрывотехники.
В штабе операции Объединенных сил также зафиксировали вражеские обстрелы в Попаснянском районе и повреждения домов мирных жителей на хуторе Вольном (территория между Золотым-4 и Золотым-5). В целом за сутки зафиксировано шесть вражеских обстрелов (возле Крымского, Зайцево, Новотроицкого и в районе Песков).
Напомним, прошлый раз дома мирных жителей в Золотом-4 подверглись обстрелу 29 октября — как раз перед запланированным разведением войск. В тот раз боевики использовали стрелковое оружие.
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