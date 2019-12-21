23.07 / 23.33 25.52 / 25.93
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Боевики обстреляли дома мирных жителей в Золотом (фото)

19:33 21 декабря 2019 84
хутор вольный
Инф. «ФАКТОВ»

В Луганской области в прифронтовой зоне под обстрел боевиков «ЛНР» попали дома мирных жителей. Так, пострадали два жилых дома в городе Золотое-4 Попаснянского района.

золотое

Уже установлено, что обстрел велся с оккупированной территории, из Золотого-5. Боевики использовали 82-миллиметровые минометы.

золотое

В итоге в домах по ул. Вольной повреждены два окна, шифер на крыше и дымоход. По предварительной информации, люди не пострадали. На месте работают полицейские и взрывотехники.

В штабе операции Объединенных сил также зафиксировали вражеские обстрелы в Попаснянском районе и повреждения домов мирных жителей на хуторе Вольном (территория между Золотым-4 и Золотым-5). В целом за сутки зафиксировано шесть вражеских обстрелов (возле Крымского, Зайцево, Новотроицкого и в районе Песков).

Напомним, прошлый раз дома мирных жителей в Золотом-4 подверглись обстрелу 29 октября — как раз перед запланированным разведением войск. В тот раз боевики использовали стрелковое оружие.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пенсия в Украине

Путаница с коэффициентами: стало известно, почему украинцы могут потерять до 1,5 тыс. грн при перерасчете пенсий

домашний майонез

Домашний майонез без сырых яиц: легкий рецепт для новогодних салатов (фото)

Нанук до стрижки

Собачий парикмахер превратил лайку в бультерьера — хозяйка не узнала своего пса (фото)

Заворотнюк

В семье больной Заворотнюк новая беда

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер