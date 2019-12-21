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На въезде в Киев погибли два велосипедиста: первые подробности и фото с места ЧП
Вечером 21 декабря на въезде в Киев со стороны Житомира произошло трагическое ДТП: автомобиль «Шевроле» смертельно травмировал двух велосипедистов — мужчину и женщину (по некоторым данным, это супружеская пара). На момент подготовки материала их личности установлены не были.
Предварительно удалось выяснить, что пострадавшие двигались в сторону Святошина, проследовали поворот на спорткомплекс «Чайка» и пострадали возле одного из пешеходных мостов. Люди были экипированы соответствующим образом, и не заметить их было сложно. Судя по всему, велосипедисты ехали в правом ряду ближе к отбойнику. Почему их не заметил водитель, с какой скоростью он двигался, еще предстоит выяснить следствию.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о трагедии на улице Академика Заболотного в Киеве, где велосипедист погиб под колесами грузовика.
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