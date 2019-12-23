23.50 / 24.49 26.12 / 27.24
Киев: -1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Легкие рецепты блюд на Рождество: быстро и просто (фото)

8:10 3 января 2020 569
Курица в маринаде
Ольга СМЕТАНСКАЯ, «ФАКТЫ»

Рождество — любимый праздник детей и взрослых. Во многих семьях существует традиция — собраться всем родственникам вместе. И, конечно, уже сейчас нужно продумать вкусное меню. Хочется приготовить что-то оригинальное и при этом легко и быстро, чтобы остались силы для общения с родными и близкими.

Очень важно использовать проверенные рецепты, ведь иначе и продукты пропадут, и время будет зря потрачено, и настроение испортится. К слову, как советуют именитые повара, готовить нужно непременно в хорошем расположении духа, со светлыми мыслями. Тогда еда получится вкусной, а близкие будут вам благодарны.

Рецептами вкусных блюд с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Канады Ольга Саидова.

— Как и в Новый год, в Рождество будут востребованы салаты, — говорит Ольга Саидова. — Предлагаю приготовить витаминный салатик из брокколи.

— Поделитесь его рецептом?

— С удовольствием!

Салат из брокколи

Ингредиенты

  • брокколи -1 шт.;
  • морковь-1 шт.;
  • лук красный — половинка головки;
  • яблоко-1 шт.;
  • орех грецкий-2−3 ст. ложки;
  • чернослив -4−5 шт.

Для соуса:

  • майонез — 2 ст. л.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • сок половинки лимона;
  • соль, перец-по вкусу.

Приготовление

Брокколи разделить на соцветия. Морковь натереть на крупной терке. Лук порезать кубиками. Яблоке нарезать кубиками, убрав сердцевину. Чернослив мелко порезать. Все соединить в салатнице, добавить орехи и залить соусом, который готовится так: майонез смешать со сметаной, добавить выжатый лимонный сок, посолить, перемешать. Витаминный салатик готов!

— А что приготовить на горячее?

— Куриные ножки в кокосовом маринаде.

Куриные ножки в кокосовом маринаде родные и близкие оценят по достоинству

Куриные ножки в кокосовом маринаде

Ингредиенты

  • 1 кг 800 г куриных ножек;
  • 200 мл кокосового молока;
  • 100 мл сладкого чили соуса;
  • 2 ст. л. соевого соуса;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 1 ч. л. черного перца;
  • ½ ч. л. розмарина;
  • соль по вкусу.

Приготовление

Сделать надрезы на ножках, если они крупные. Все ингредиенты смешать в миске. Поместить в этот соус ножки и поставить в холодильник на час. Затем отправить в духовку, разогретую до 200 градусов, на 50 минут. Периодически поливая соусом, запекать до корочки.

— В качестве гарнира можно приготовить рис с пряностями.

Рис с пряностями

Ингредиенты

  • 2 стакана риса;
  • 2 ст. л — масла растительного (лучше всего — виноградного);
  • 1 луковица;
  • ½ чайной ложки соли;
  • тмин по вкусу;
  • 1 стручок ванили;
  • ½ чайной ложки куркумы (в пудре).

Приготовление

Лук порезать кольцами, в глубокую сковороду или казанок налить масло и поставить на огонь. Поместить на сковороду (в казанок) лук, посолить его и, хорошо перемешивая минут 7, добавить тмин. Когда лук подрумянится, насыпать рис и налить воды на два пальца выше уровня риса. Добавить куркумы (она придаст рису желтый цвет) и стручок ванили. Готовить на медленном огне, пока рис не закипит. Крышкой не закрывать. Когда вода выкипит, перемешать, вытащить стручок ванили и дать рису немного настояться.

— Также можно приготовить куриные грудки в сливочно-лимонном соусе. Готовится блюдо быстро, а вкус восхитительный.

Куриные грудки в сливочно-лимонном соусе готовятся быстро и просто

Куриные грудки в сливочно-лимонном соусе

Ингредиенты

  • две куриные грудки;
  • соль, перец черный;
  • 35 г муки;
  • 40 г сливочного масла;
  • 0,5 ст. л. оливкового масла;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 325 мл бульона;
  • 185 мл сливок;
  • сок одного лимона;
  • 30 мл горчицы;
  • 75 г пармезана.

Приготовление

Куриные грудки помыть, промокнуть салфеткой. Разрезать пополам по вертикали, чтобы получились нетолстые кусочки. Посолить, поперчить. Обвалять в муке и обжарить на разогретой сковороде с каждой стороны буквально по 3 минуты — на смеси сливочного масла с оливковым .На этом же масле поджарить мелко нарезанный чеснок. Добавить туда же бульон, сливки, лимонный сок и горчицу. Перемешать и продолжать, помешивая, доводить до кипения. Когда закипит, добавить пармезан. Сыр растает, соус загустеет.
Пока курица жарится, можно добавить спаржу — это очень удачный тандем. Готовые кусочки курицы переложить в наш соус и дать немного настояться.

Наслаждайтесь, это очень вкусно!

— А что посоветуете приготовить на десерт?

— Маковые блинчики с начинкой из хурмы. Думаю, они понравятся и взрослым, и детям. Благодаря экзотическим фруктам — хурме и манго — вкус у них необычный.

Маковые блинчики с начинкой из хурмы понравятся и взрослым, и детям

Маковые блинчики с начинкой из хурмы

Начинка

Хурму (2 шт.) помыть, нарезать тоненькими ломтиками. В сковородке растопить 1 ст. л сливочного масла и 1 ст. л. меда, добавить кардамон и ваниль, немного прожарить. Убрать сковородку с огня, и в этот соус добавить тонкие ломтики хурмы.

Тесто для блинов

Ингредиенты

  • 4 яйца;
  • 300 мл молока;
  • 140 г натурального йогурта с перетертым манго;
  • щепотка соли;
  • 160 г муки, при необходимости добавить больше;
  • 30 г мака.

Приготовление

Яйца слегка взбить венчиком, добавить молоко, щепотку соли, немного взбить. Следом влить йогурт, еще немного взбить. Затем высыпать мак и постепенно вводить, взбивая, муку. Тесто должно быть жидким, как сметана. Жарить на горячей сковороде, предварительно смазанной растительным маслом.

Завернуть в каждый блинчик кусочки хурмы и полить соусом из меда.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в канун Рождества?

— Новогодние и рождественские дни — время, когда все верят в чудеса, когда каждый взрослый, даже самый солидный и серьезный, заглядывая под елку, превращается в ребенка: «Ну что же, что принес Санта-Клаус?!» Каждому из нас в новом году хочется получить что-то долгожданное. Пусть у всех исполняются заветные мечты. Желаю украинским друзьям счастья, здоровья и удачи!

Ольга Саидова: «Пусть Рождество будет у вас счастливым!»

Ранее Ольга Саидова поделилась с «ФАКТАМИ» легкими рецептами салата «Счастливый год» и рыбы в облепиховом соусе.

А кондитер Валентина Веревкина рассказала, как готовить рождественский штоллен.

Фото из альбома Ольги Саидовой

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Флаги Эстонии и России

От России потребовали отдать часть двух областей: что происходит

троллейбус в Донецке

Здравствуй, ОРДО, Новый год: главарь "ДНР" вдвое повышает стоимость проезда в общественном транспорте (фото)

коммунальные услуги, пенсия

Пенсии, стаж, налоги и коммунальные услуги: какие изменения нас ждут в 2020 году

Пенсия

Кабмин принял важное постановление по учету трудовой деятельности одной из категорий пенсионеров

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер