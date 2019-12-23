- 09:09 Пара влюбленных не узнала предложившую им помощь Меган Маркл, засмотревшись на ее подругу
- 08:43 В Украине стартовала регистрация на пробное ВНО: названы даты и цены
- 08:23 В Киеве бандиты терроризируют рынок, требуя с продавцов дань — 10 тысяч долларов в месяц
- 08:12 Вопросы без ответов: что делать с памятниками боевикам «ДНР»-«ЛНР» после возвращения Донбасса в Украину
- 08:10 Легкие рецепты блюд на Рождество: быстро и просто
- 08:07 В колбасе высшего сорта — перемолотые кости, лапы и головы: шокирующие результаты журналистского расследования
- 07:59 США нанесли ракетный удар по Багдаду, среди убитых — иранский генерал
- 07:26 Затишье перед похолоданием: синоптик рассказала, какой будет погода на уик-энд
- 07:07 В России прогремел мощный взрыв в доме: момент попал на видео
- 06:54 Не прошло и сто лет: в "худшем городе США" разрешили играть в снежки
- 06:30 Кабмин принял важное постановление по учету трудовой деятельности одной из категорий пенсионеров
- 05:25 Как раз вовремя: в Хорватии открыли первый музей похмелья
Легкие рецепты блюд на Рождество: быстро и просто (фото)
Рождество — любимый праздник детей и взрослых. Во многих семьях существует традиция — собраться всем родственникам вместе. И, конечно, уже сейчас нужно продумать вкусное меню. Хочется приготовить что-то оригинальное и при этом легко и быстро, чтобы остались силы для общения с родными и близкими.
Очень важно использовать проверенные рецепты, ведь иначе и продукты пропадут, и время будет зря потрачено, и настроение испортится. К слову, как советуют именитые повара, готовить нужно непременно в хорошем расположении духа, со светлыми мыслями. Тогда еда получится вкусной, а близкие будут вам благодарны.
Рецептами вкусных блюд с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Канады Ольга Саидова.
— Как и в Новый год, в Рождество будут востребованы салаты, — говорит Ольга Саидова. — Предлагаю приготовить витаминный салатик из брокколи.
— Поделитесь его рецептом?
— С удовольствием!
Салат из брокколи
Ингредиенты
- брокколи -1 шт.;
- морковь-1 шт.;
- лук красный — половинка головки;
- яблоко-1 шт.;
- орех грецкий-2−3 ст. ложки;
- чернослив -4−5 шт.
Для соуса:
- майонез — 2 ст. л.;
- сметана — 2 ст. л.;
- сок половинки лимона;
- соль, перец-по вкусу.
Приготовление
Брокколи разделить на соцветия. Морковь натереть на крупной терке. Лук порезать кубиками. Яблоке нарезать кубиками, убрав сердцевину. Чернослив мелко порезать. Все соединить в салатнице, добавить орехи и залить соусом, который готовится так: майонез смешать со сметаной, добавить выжатый лимонный сок, посолить, перемешать. Витаминный салатик готов!
— А что приготовить на горячее?
— Куриные ножки в кокосовом маринаде.
Куриные ножки в кокосовом маринаде
Ингредиенты
- 1 кг 800 г куриных ножек;
- 200 мл кокосового молока;
- 100 мл сладкого чили соуса;
- 2 ст. л. соевого соуса;
- 3 зубчика чеснока;
- 1 ч. л. черного перца;
- ½ ч. л. розмарина;
- соль по вкусу.
Приготовление
Сделать надрезы на ножках, если они крупные. Все ингредиенты смешать в миске. Поместить в этот соус ножки и поставить в холодильник на час. Затем отправить в духовку, разогретую до 200 градусов, на 50 минут. Периодически поливая соусом, запекать до корочки.
— В качестве гарнира можно приготовить рис с пряностями.
Рис с пряностями
Ингредиенты
- 2 стакана риса;
- 2 ст. л — масла растительного (лучше всего — виноградного);
- 1 луковица;
- ½ чайной ложки соли;
- тмин по вкусу;
- 1 стручок ванили;
- ½ чайной ложки куркумы (в пудре).
Приготовление
Лук порезать кольцами, в глубокую сковороду или казанок налить масло и поставить на огонь. Поместить на сковороду (в казанок) лук, посолить его и, хорошо перемешивая минут 7, добавить тмин. Когда лук подрумянится, насыпать рис и налить воды на два пальца выше уровня риса. Добавить куркумы (она придаст рису желтый цвет) и стручок ванили. Готовить на медленном огне, пока рис не закипит. Крышкой не закрывать. Когда вода выкипит, перемешать, вытащить стручок ванили и дать рису немного настояться.
— Также можно приготовить куриные грудки в сливочно-лимонном соусе. Готовится блюдо быстро, а вкус восхитительный.
Куриные грудки в сливочно-лимонном соусе
Ингредиенты
- две куриные грудки;
- соль, перец черный;
- 35 г муки;
- 40 г сливочного масла;
- 0,5 ст. л. оливкового масла;
- 3 зубчика чеснока;
- 325 мл бульона;
- 185 мл сливок;
- сок одного лимона;
- 30 мл горчицы;
- 75 г пармезана.
Приготовление
Куриные грудки помыть, промокнуть салфеткой. Разрезать пополам по вертикали, чтобы получились нетолстые кусочки. Посолить, поперчить. Обвалять в муке и обжарить на разогретой сковороде с каждой стороны буквально по 3 минуты — на смеси сливочного масла с оливковым .На этом же масле поджарить мелко нарезанный чеснок. Добавить туда же бульон, сливки, лимонный сок и горчицу. Перемешать и продолжать, помешивая, доводить до кипения. Когда закипит, добавить пармезан. Сыр растает, соус загустеет.
Пока курица жарится, можно добавить спаржу — это очень удачный тандем. Готовые кусочки курицы переложить в наш соус и дать немного настояться.
Наслаждайтесь, это очень вкусно!
— А что посоветуете приготовить на десерт?
— Маковые блинчики с начинкой из хурмы. Думаю, они понравятся и взрослым, и детям. Благодаря экзотическим фруктам — хурме и манго — вкус у них необычный.
Маковые блинчики с начинкой из хурмы
Начинка
Хурму (2 шт.) помыть, нарезать тоненькими ломтиками. В сковородке растопить 1 ст. л сливочного масла и 1 ст. л. меда, добавить кардамон и ваниль, немного прожарить. Убрать сковородку с огня, и в этот соус добавить тонкие ломтики хурмы.
Тесто для блинов
Ингредиенты
- 4 яйца;
- 300 мл молока;
- 140 г натурального йогурта с перетертым манго;
- щепотка соли;
- 160 г муки, при необходимости добавить больше;
- 30 г мака.
Приготовление
Яйца слегка взбить венчиком, добавить молоко, щепотку соли, немного взбить. Следом влить йогурт, еще немного взбить. Затем высыпать мак и постепенно вводить, взбивая, муку. Тесто должно быть жидким, как сметана. Жарить на горячей сковороде, предварительно смазанной растительным маслом.
Завернуть в каждый блинчик кусочки хурмы и полить соусом из меда.
— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в канун Рождества?
— Новогодние и рождественские дни — время, когда все верят в чудеса, когда каждый взрослый, даже самый солидный и серьезный, заглядывая под елку, превращается в ребенка: «Ну что же, что принес Санта-Клаус?!» Каждому из нас в новом году хочется получить что-то долгожданное. Пусть у всех исполняются заветные мечты. Желаю украинским друзьям счастья, здоровья и удачи!
Ранее Ольга Саидова поделилась с «ФАКТАМИ» легкими рецептами салата «Счастливый год» и рыбы в облепиховом соусе.
А кондитер Валентина Веревкина рассказала, как готовить рождественский штоллен.
Фото из альбома Ольги Саидовой
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Здравствуй, ОРДО, Новый год: главарь "ДНР" вдвое повышает стоимость проезда в общественном транспорте (фото)
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...