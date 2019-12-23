Стиль жизни

Легкие рецепты блюд на Рождество: быстро и просто (фото)

Рождество — любимый праздник детей и взрослых. Во многих семьях существует традиция — собраться всем родственникам вместе. И, конечно, уже сейчас нужно продумать вкусное меню. Хочется приготовить что-то оригинальное и при этом легко и быстро, чтобы остались силы для общения с родными и близкими. Очень важно использовать проверенные рецепты, ведь иначе и продукты пропадут, и время будет зря потрачено, и настроение испортится. К слову, как советуют именитые повара, готовить нужно непременно в хорошем расположении духа, со светлыми мыслями. Тогда еда получится вкусной, а близкие будут вам благодарны. Рецептами вкусных блюд с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Канады Ольга Саидова.

— Как и в Новый год, в Рождество будут востребованы салаты, — говорит Ольга Саидова. — Предлагаю приготовить витаминный салатик из брокколи.

— Поделитесь его рецептом?

— С удовольствием!

Салат из брокколи Ингредиенты брокколи -1 шт.;

морковь-1 шт.;

лук красный — половинка головки;

яблоко-1 шт.;

орех грецкий-2−3 ст. ложки;

чернослив -4−5 шт. Для соуса:

майонез — 2 ст. л.;

сметана — 2 ст. л.;

сок половинки лимона;

соль, перец-по вкусу. Приготовление Брокколи разделить на соцветия. Морковь натереть на крупной терке. Лук порезать кубиками. Яблоке нарезать кубиками, убрав сердцевину. Чернослив мелко порезать. Все соединить в салатнице, добавить орехи и залить соусом, который готовится так: майонез смешать со сметаной, добавить выжатый лимонный сок, посолить, перемешать. Витаминный салатик готов!

— А что приготовить на горячее?

— Куриные ножки в кокосовом маринаде.

Куриные ножки в кокосовом маринаде родные и близкие оценят по достоинству

Куриные ножки в кокосовом маринаде Ингредиенты 1 кг 800 г куриных ножек;

200 мл кокосового молока;

100 мл сладкого чили соуса;

2 ст. л. соевого соуса;

3 зубчика чеснока;

1 ч. л. черного перца;

½ ч. л. розмарина;

соль по вкусу. Приготовление Сделать надрезы на ножках, если они крупные. Все ингредиенты смешать в миске. Поместить в этот соус ножки и поставить в холодильник на час. Затем отправить в духовку, разогретую до 200 градусов, на 50 минут. Периодически поливая соусом, запекать до корочки.

— В качестве гарнира можно приготовить рис с пряностями.

Рис с пряностями Ингредиенты

2 стакана риса;

2 ст. л — масла растительного (лучше всего — виноградного);

1 луковица;

½ чайной ложки соли;

тмин по вкусу;

1 стручок ванили;

½ чайной ложки куркумы (в пудре). Приготовление Лук порезать кольцами, в глубокую сковороду или казанок налить масло и поставить на огонь. Поместить на сковороду (в казанок) лук, посолить его и, хорошо перемешивая минут 7, добавить тмин. Когда лук подрумянится, насыпать рис и налить воды на два пальца выше уровня риса. Добавить куркумы (она придаст рису желтый цвет) и стручок ванили. Готовить на медленном огне, пока рис не закипит. Крышкой не закрывать. Когда вода выкипит, перемешать, вытащить стручок ванили и дать рису немного настояться.

— Также можно приготовить куриные грудки в сливочно-лимонном соусе. Готовится блюдо быстро, а вкус восхитительный.

Куриные грудки в сливочно-лимонном соусе готовятся быстро и просто

Куриные грудки в сливочно-лимонном соусе Ингредиенты две куриные грудки;

соль, перец черный;

35 г муки;

40 г сливочного масла;

0,5 ст. л. оливкового масла;

3 зубчика чеснока;

325 мл бульона;

185 мл сливок;

сок одного лимона;

30 мл горчицы;

75 г пармезана. Приготовление Куриные грудки помыть, промокнуть салфеткой. Разрезать пополам по вертикали, чтобы получились нетолстые кусочки. Посолить, поперчить. Обвалять в муке и обжарить на разогретой сковороде с каждой стороны буквально по 3 минуты — на смеси сливочного масла с оливковым .На этом же масле поджарить мелко нарезанный чеснок. Добавить туда же бульон, сливки, лимонный сок и горчицу. Перемешать и продолжать, помешивая, доводить до кипения. Когда закипит, добавить пармезан. Сыр растает, соус загустеет.

Пока курица жарится, можно добавить спаржу — это очень удачный тандем. Готовые кусочки курицы переложить в наш соус и дать немного настояться. Наслаждайтесь, это очень вкусно!

— А что посоветуете приготовить на десерт?

— Маковые блинчики с начинкой из хурмы. Думаю, они понравятся и взрослым, и детям. Благодаря экзотическим фруктам — хурме и манго — вкус у них необычный.

Маковые блинчики с начинкой из хурмы понравятся и взрослым, и детям

Маковые блинчики с начинкой из хурмы Начинка Хурму (2 шт.) помыть, нарезать тоненькими ломтиками. В сковородке растопить 1 ст. л сливочного масла и 1 ст. л. меда, добавить кардамон и ваниль, немного прожарить. Убрать сковородку с огня, и в этот соус добавить тонкие ломтики хурмы. Тесто для блинов

Ингредиенты

4 яйца;

300 мл молока;

140 г натурального йогурта с перетертым манго;

щепотка соли;

160 г муки, при необходимости добавить больше;

30 г мака. Приготовление Яйца слегка взбить венчиком, добавить молоко, щепотку соли, немного взбить. Следом влить йогурт, еще немного взбить. Затем высыпать мак и постепенно вводить, взбивая, муку. Тесто должно быть жидким, как сметана. Жарить на горячей сковороде, предварительно смазанной растительным маслом. Завернуть в каждый блинчик кусочки хурмы и полить соусом из меда.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в канун Рождества?

— Новогодние и рождественские дни — время, когда все верят в чудеса, когда каждый взрослый, даже самый солидный и серьезный, заглядывая под елку, превращается в ребенка: «Ну что же, что принес Санта-Клаус?!» Каждому из нас в новом году хочется получить что-то долгожданное. Пусть у всех исполняются заветные мечты. Желаю украинским друзьям счастья, здоровья и удачи!

Ольга Саидова: «Пусть Рождество будет у вас счастливым!»

Ранее Ольга Саидова поделилась с «ФАКТАМИ» легкими рецептами салата «Счастливый год» и рыбы в облепиховом соусе.

А кондитер Валентина Веревкина рассказала, как готовить рождественский штоллен.

Фото из альбома Ольги Саидовой

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