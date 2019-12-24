Перенос Рождества: в ПЦУ указали на риски

Украина

Священники Православной церкви Украины предостерегают от поспешной реформы церковного календаря и от массового перехода на празднование Рождества 25 декабря. Архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) опасается, что непродуманный переход на Юлианский календарь внесет многолетнюю сумятицу в украинское православие.

«Поспешная календарная реформа потенциально „законсервирует“ в московском патриархате тысячи общин с миллионами верующих и внесет сумятицу в украинское православие на десятилетия вперед», — уверен архиепископ.

Таким образом представитель ПЦУ видит больше минусов для Церкви и прихожан от поспешного перехода на новый календарь: «Риски от реформы сейчас очевидные и реальные, в отличие от пользы для верующих, Церкви».

Напомним, ранее был развенчан миф российской пропаганды о резком переходе Православной церкви Украины на новый церковный календарь. А предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний назвал условие, которое нужно выполнить для переноса празднования Рождества на 25 декабря.

Фото Євстратій Зоря/Facebook

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