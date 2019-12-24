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Спорт

Знаменитый экс-одноклубник Ярмоленко тайно женился на модели (фото)

11:00 24 декабря 2019 403
Марко Ройс Скарлет Гартманн
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Знаменитый футболист, 30-летний капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс тайно женился на своей подруге — 26-летней немецкой модели Скарлет Гартманн. Экс-одноклубник Андрея Ярмоленко опубликовал в Instagram снимки с торжества, уточнив в комментариях, что свадьба состоялась еще 21 декабря.

Марко и его возлюбленная Скарлет вместе с 2015 года. В марте 2019-го девушка родила футболисту сборной Германии дочь.

Красавица Гартманн — защитница животных, противница меховых изделий и любительница лошадей.

Отметим, что Марко Ройс выступает за «Боруссию» с 2012 года. За это время он провел в ее составе 262 матча, забил 127 мячей и отдал 80 голевых передач. За годы карьеры футболист выиграл Кубок Германии, а также трижды становился обладателем Суперкубка страны и один раз — финалистом Лиги чемпионов.

В коллекции Марка Ройса наверняка была бы золотая медаль ЧМ-2014, но на триумфальный для бундестим чемпионат мира в Бразилию полузащитник не поехал из-за травмы. Всего же в составе сборной Германии Ройс провел 44 поединка и забил 13 мячей.

В текущем сезоне футболист сыграл за «желто-черных» 22 матча, забил 10 мячей и отдал пять голевых передач. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 40 млн евро.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у футболиста «Шахтера» Максима Малышева родился сын.

Фото Instagram

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