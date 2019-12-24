- 12:06 Выглядит слабым и больным: муж королевы Елизаветы покинул больницу — момент его выхода попал на видео
- 11:58 Запуск поездов по Керченскому мосту: России готовят неприятный «сюрприз»
- 11:58 Расстреляли внедорожник: в Днепре задержали банду киллеров
- 11:53 Под Херсоном педофил заставлял 9-летнюю девочку сниматься голой и высылать ему видео и фото
- 11:45 Учительница прославилась, превратив себя в наглядное пособие по анатомии
- 11:36 Дожди, снег и тепло: синоптик рассказала о погоде на Рождество и Новый год
- 11:33 Туман не помешал: в Одесский порт зашел ракетный эсминец ВМС США
- 11:31 Волшебный вкус Рождества: легкий рецепт венского штруделя
- 11:25 Отбил голыми руками: прохожий спас незнакомого ребенка, на которого напал агрессивный питбуль
- 11:12 Моя Вива: Наталья Холоденко впервые показала дочь
- 11:11 На спасателей завели дело: появились фото смертельного пожара в старобельском интернате
- 11:00 Знаменитый экс-одноклубник Ярмоленко тайно женился на модели
Знаменитый экс-одноклубник Ярмоленко тайно женился на модели (фото)
Знаменитый футболист, 30-летний капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс тайно женился на своей подруге — 26-летней немецкой модели Скарлет Гартманн. Экс-одноклубник Андрея Ярмоленко опубликовал в Instagram снимки с торжества, уточнив в комментариях, что свадьба состоялась еще 21 декабря.
Марко и его возлюбленная Скарлет вместе с 2015 года. В марте 2019-го девушка родила футболисту сборной Германии дочь.
Красавица Гартманн — защитница животных, противница меховых изделий и любительница лошадей.
Отметим, что Марко Ройс выступает за «Боруссию» с 2012 года. За это время он провел в ее составе 262 матча, забил 127 мячей и отдал 80 голевых передач. За годы карьеры футболист выиграл Кубок Германии, а также трижды становился обладателем Суперкубка страны и один раз — финалистом Лиги чемпионов.
В коллекции Марка Ройса наверняка была бы золотая медаль ЧМ-2014, но на триумфальный для бундестим чемпионат мира в Бразилию полузащитник не поехал из-за травмы. Всего же в составе сборной Германии Ройс провел 44 поединка и забил 13 мячей.
В текущем сезоне футболист сыграл за «желто-черных» 22 матча, забил 10 мячей и отдал пять голевых передач. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 40 млн евро.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у футболиста «Шахтера» Максима Малышева родился сын.
Фото Instagram
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...