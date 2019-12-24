Самое красивое новогоднее печенье: идеи декора (фото)

Стиль жизни

Печь печенье к Новому году и потом его разукрашивать — прекрасная традиция. Особенно веселым становится процесс, если в нем участвуют дети. Для них это настоящее таинство. Ведь новогодне-рождественские праздники всегда ассоциируются с чудесами. Приятно получить сказочно красивое печенье и в подарок. О тонкостях декора праздничного печенья «ФАКТЫ» расспросили американского кондитера Елену Так.

— Новогодние праздники — это особое время, когда люди верят в чудеса, — говорит Елена Так. - В Америке есть свои традиции. Накануне Рождества над камином вывешиваются носки для подарков. А рождественским утром дети находят подарки и точно знают, что их принес Санта-Клаус. В канун праздника украшают дома, улицы, машины… Можно увидеть много людей в деловых костюмах и шапках Санта-Клауса. Детское время чудес не заканчивается для взрослых.

— И это просто фантастика!

— Одна из традиций — печь печенье и дарить друг другу. Изюминка этого подарка в том, что оно сделано своими руками. Готовит его вся семья: кто печет, кто украшает… Главное, что делают это все вместе. Мой муж говорит, что запах свежей выпечки создает особый уют в доме. Печенье становится украшением праздничного чаепития. А еще это хороший подарок для друзей и близких, и особенно приятно, когда оно сделано своими руками. Каждый год я разрабатываю новый дизайн печенья, упаковываю его в новогодние коробки, прокладываю мишурой и отправляю заказчикам. Все доходит без повреждений и вовремя. Это большое счастье — творить для людей и видеть их радость.

— Ваше печенье очень красиво. Как создается декор?

— В его основе белковая глазурь. Для объемных аппликаций используется шоколад. Аппликация — трудоемкий процесс, он занимает много времени. Ведь собрать рисунок из кусочков разноцветного шоколада — филигранная работа. Сначала нужно сделать эскиз, затем вырезать каждую деталь из шоколада и в конечном итоге их соединить.

— Печенье с домиками — настоящее волшебство!

Печенье с домиками понравится и взрослым, и детям

— Это шоколадное печенье, покрытое белым кракелюром для создания тонких трещинок — эффекта старины. Сделать кракелюр просто. Нужно смешать порошок белой пищевой краски с водкой или водой. Водка испаряется быстрее — и вы сразу же сможете увидеть появление трещинок. От пропорции жидкости к сухому порошку будет зависеть размер трещинок. Чем гуще состав, тем шире трещинки. Одним мазком большой кисти я наношу кракелюр на поверхность печенья, а через пару минут отправляю его в духовку. И очень люблю наблюдать через окошко духовки, как на печенье образуются и увеличиваются трещинки. Эффект потрясающий! Домики я рисовала белковой глазурью и пищевыми фломастерами.

— Снег и снежинки на печенье со снеговиком у вас словно настоящие. Даже хочется коснуться! Как вы добиваетесь такого эффекта?

Снег и снежинки не отличить от натуральных

— Чтобы воссоздать падающий снег, я промазала линии и точки пищевым гелем и посыпала сверху сахаром мелкого помола. Так же нанесла «снег» на елочки, шапочку снеговика. Рисунок сразу ожил — и на печенье появилась настоящая зима.

— А как создавали вязаные шапочки на вкусностях с веселыми зверушками?

Шапочки на веселых зверушках словно связаны из ниток

— Использовала специальные формы с оттиском вязаных изделий.

— Очень нарядно и празднично смотрится печенье с елочными шарами в корзинке. Все словно настоящее — и корзинка, и шары.

Елочные шары в корзинке – все, как настоящее

— Все это из шоколада. Сначала я покрыла печенье темно-синим шоколадом. Саму корзиночку плела из полосочек моделирующего шоколада, затем уложила в нее шоколадные полусферы. Для блеска шаров использовала серебряный кандурин.

— Каким дизайном печенья собираетесь удивить в этот раз?

— В этом году будет серия печенья в виде поздравительных открыток. На них — Крыска, она ведь символ 2020 года. На каждом печенье будет написано пожелание. Вдохновило то, что у меня накопилось много открыток-благодарностей от заказчиков. Их приятно получать и перечитывать. Также приятно получить в подарок и печенье с поздравлением.

Это печенье-открытку Елена Так изготовила специально для читателей «ФАКТОВ»

— Как приготовить белковую глазурь для декора печенья?

— Испеките печенье по любому понравившемуся рецепту и украсьте этой глазурью. Рецепт ее простой. Для декора 8−12 печенюшек (в зависимости от их размера) понадобятся 1 белок, 180 г сахарной пудры, щепотка лимонной кислоты. Хорошенько взбейте все это миксером до однородной массы. Залейте глазурь в целлофановый пакетик, сделайте маленькую дырочку и, выдавливая, нанесите линию-контур по краю печенья. Если смесь стекает, добавьте сахарной пудры. Если туго выдавливается из пакета, добавьте лимонной кислоты или белка и хорошо смешайте опять.

— А как нарисовать с помощью глазури фигурку человечка или елочку?

— Прорежьте в пакете дырочку чуть побольше и залейте глазурью желаемую фигурку (человечка, елочки, варежки) в формочке. Когда глазурь высохнет, нарисуйте глазки и ротик пищевыми фломастерами или цветной глазурью.

— Как печенье закрепить на еловых ветках?

— Если вы хотите украсить печеньем елку, прежде чем отправить его в духовку, проделайте дырочки. Выпеченное печенье украсьте глазурью. Когда глазурь полностью высохнет, в дырочку вставьте ленточку, завяжите ее — получится вкусная елочная игрушка. Украшать елку печеньем и пряниками — прекрасная традиция.

Елена Так: «Приносите счастье людям, верьте в чудеса!»

— Елена, что бы вы пожелали читателям накануне Нового года и Рождества?

— Пусть ваш дом наполнится ароматом праздника, счастья и свежевыпеченного печенья. Приносите счастье людям, верьте в чудеса! Мечты сбываются, особенно в преддверии Нового года!

Ранее легким рецептом венского яблочного штруделя, который принято печь к Рождеству, с «ФАКТАМИ» поделился известный кулинар Гаэтано Сгрои.

Фото из альбома Елены Так

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