Мир

Американские санкции, введенные в отношении компаний, участвующих в строительстве российского газопровода «Северный поток-2», вопреки уверенным заявлениям из Москвы, таки остановили прокладку труб по дну Балтийского моря на неопределенный период. Швейцарская компания Allseas, выполнявшая роль подрядчика, немедленно свернула работы и забрала свои суда. Именно она занималась прокладкой труб.

Еще 23 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев уверенно заявлял, что у «Газпрома» есть альтернативные варианты завершения строительства «Северного потока-2». «Ну, чуть больше времени на это уйдет, ничего страшного. Это все равно месяцы — месяц туда, месяц обратно, на несколько месяцев больше», — сказал Медведев.

После этого российская газета «Коммерсант» написала, что «Газпром» может привлечь к завершению строительства газопровода собственный трубоукладчик «Академик Черский» и баржу «Фортуна», принадлежащую компании «Межрегионтрубопроводстрой». Издание утверждало, что эти два судна, конечно, уступают по своим техническим возможностям швейцарским, но работы смогут завершить.

Оказалось, что это не совсем так. Чтобы запустить «Северный поток-2», нужно проложить трубы на последнем участке продолжительностью 160 километров в территориальных водах Дании. «Фортуна» там появиться не может: на барже нет системы динамического позиционирования, необходимого согласно датскому законодательству. На «Академике Черском» такая система имеется, вот только само судно находится в настоящее время на Дальнем Востоке. Чтобы дойти оттуда до Балтики, ему потребуется в лучшем случае два месяца. Есть риск, что трубоукладчик «Газпрома» может застрять во льдах — северный морской путь очень опасен в зимнее время.

Во вторник, 24 декабря, глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, выступая в эфире телеканала «Россия 24», подчеркнул: «Таких судов, которые прямо сегодня могли бы приступить к работе, нет!» Далее он заявил, что Россия может построить суда-трубоукладчики, но на это уйдет лет шесть. «Это для нас будет, как всегда, что-то сделанное с нуля, поэтому, наверное, в меньшие сроки мы не уберемся, хотя, напомню, ледокол „Ленин“ построили за три года», — сказал Рахманов. Далее он коротко расписал график. Специализированные суда строят под конкретный заказ. От полутора до двух лет уйдет только на проектирование. Еще три-четыре года понадобится на то, чтобы непосредственно построить судно. Вот и выходит: максимум шесть лет, минимум четыре с половиной года.

Очевидно, в Кремле уже оценили всю сложность ситуации. Американские санкции оказались на редкость эффективными. В среду, 25 декабря, вице-премьер России Дмитрий Козак был вынужден признать, что без «поддержки европейских партнеров» Москве не удастся уладить ситуацию вокруг «Северного потока-2». Россия теперь лихорадочно ищет компромисс.

Что касается компаний-подрядчиков, вряд ли кто-то из них захочет рисковать. Санкции США, вступившие в силу 21 декабря, предусматривают запрет на въезд в Соединенные Штаты. Любая собственность компаний, находящаяся на территории США, будет заморожена. Например, у Allseas есть немалые активы в Техасе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что согласие российского монополиста Газпрома пойти на компромисс в вопросе о транзите российского газа по территории Украины было в немалой степени вызвано пониманием угрозы, которую представляют для строительства газопровода «Северный поток-2» санкции США.

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