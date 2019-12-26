Местные власти продолжают призывать Зеленского запретить открытый Герусом импорт э/э из России

Политика

Троицкий сельсовет (Днепропетровская область) обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом запретить импорт электроэнергии из России, который стал возможен из-за «правки Геруса». Об этом говорится в обращении депутатов сельсовета за подписью сельского головы Олега Чуприны.

«С 1 октября 2019 г. начался импорт электроэнергии из страны-агрессора — России, который в ноябре увеличился в 3 раза по сравнению с октябрем и достиг 15% украинского рынка. В результате этого начали останавливаться украинские ТЭС и шахты», — говорится в обращении. В первую очередь депутаты просят президента не допустить прекращения работы угледобывающих предприятий — основного источника наполнения местного бюджета.

Местная громада обвиняет депутата Андрея Геруса, который является инициатором закупки электроэнергии из России, в сознательном уничтожении угледобывающих и энергогенерирующих предприятий Украины.

«Глава комитета Герус собственными руками запустил убийственную кампанию по уничтожению украинской энергетики и экономики, поскольку, чем больше украинской электроэнергии было замещено импортом, тем больше стало возможностей для давления на нашу страну», — говорится в обращении.

Требования местных депутатов состоят из трех пунктов: не допустить остановки украинских угледобывающих предприятий, запретить импорт электроэнергии из России на все сегменты рынка и ветировать законопроект № 2233, который оставляет преференции для импорта электроэнергии из Беларуси — главного реэкспортера российских энергоресурсов.

Как сообщалось, ранее призывы запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси президенту Зеленскому направляли депутаты Кураховского, Мироновского, Мирноградского (Донецкая обл.), Нововолынского (Волынская обл.), Сокальского, Червоноградского (Львовская) советов.

Напомним, коммерческий импорт электроэнергии из России впервые за 4 года стал возможен вследствие внесения правки в принятый 18 сентября Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии». Инициатором правки стал руководитель комитета ВР по вопросам энергетики Андрей Герус. Член этого же комитета комитета Алексей Кучеренко утверждал, что правка Геруса внесена с нарушением регламента Рады.

4 декабря был принят законопроект № 2233, которым импорт электроэнергии из РФ запрещается только для сегментов рынка «по двусторонним договорам» и «внутрисуточный рынок», в то время как поставки на рынок «на сутки вперед» оставили для России открытыми. Сегмент рынка «на сутки вперед» является ценообразующим. Кроме того, законопроектом № 2233 предоставляется право Кабмину в любой момент восстановить импорт электроэнергии из России по «по двусторонним договорам» и на «внутрисуточный рынок».

Демпинговые поставки электроэнергии из России и Беларуси привели к искусственному ограничению выработки электроэнергии украинскими производителями. Государственная компания «Энергоатом» уже оценила недополученную выручку от этих ограничений в 100 млн грн.

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