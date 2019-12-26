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Спорт

Чемпион мира по легкой атлетике догнал двух воров, укравших кошелек с 3 тысячами евро

14:05 26 декабря 2019 275
Серхио Реписо с партнерами по эстфетной команде
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Крупно не повезло двух злоумышленникам, которые посреди белого дня пошли на дело в испанской Севильи. Когда двое мужчин в возрасте 33 и 37 лет вырвали у посетительницы одного из банков кошелек с 3 тысячами евро и попытались скрыться, их догнал дежуривший в центре города полицейский. Как сообщает Marca, им оказался чемпион мира по легкой атлетике 41-летний Серхио Реписо (на фото — первый слева). Обоих грабителей ждет суд.

«Расстояние было около 200−300 метров. Но я и сегодня могу пробежать такую дистанцию. Я не хромой, в беге у меня есть определенные способности», — рассказал Серхио Реписо.

Как выяснилось, испанский полицейский в прошлом году выиграл в Малаге чемпионат мира среди ветеранов (старше 35 лет) в эстафете 4×400 метров с рекордом Европы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Испании ограбили дом Зинедина Зидана.

Фото malaga2018.com

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