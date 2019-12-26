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Украина

Дело Шеремета: американский дипломат рассказал о сомнениях Авакова

16:31 26 декабря 2019 501
тейлор
Инф. «ФАКТОВ»

Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета может оказаться сложнее, чем казалось следствию. Министр внутренних дел Арсен Аваков, возможно, и сам не уверен в причастности к преступлению тех лиц, которые были задержаны как подозреваемые. Об этом заявил журналистам временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

Тейлор рассказал, что глава МВД Украины провел брифинг для иностранных послов, а также запросил международную помощь у ряда стран в расследовании дела.

«Аваков провел очень подробный брифинг для нас, иностранных послов. Однако я читаю, что пишет украинская пресса, и прекрасно понимаю, что есть вопросы… Он (Аваков) не сообщил нам о своих выводах, но он сказал, что впереди „много работы“. Поэтому я действительно не думаю, что он и сам уверен», — приводит заявление Тейлора «Европейская правда».

Напомним, Павел Шеремет был убит летом 2016 года — автомобиль журналиста был взорван. В декабре 2019 года были задержаны несколько лиц, которых следствие назвало подозреваемыми в причастности к убийству. В СИЗО до февраля 2020 года отправлены военный медик Юлия Кузьменко и ветеран АТО, музыкант Андрей Антоненко. Оба они подали в суд на высшее руководство государства за то, что на брифинге следствием был употреблен термин «преступники» по отношению к задержанным.

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