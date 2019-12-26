Происшествия

В Киеве снова стрельба: возле обменника женщину ранили в голову (видео)

В Киеве снова устроили стрельбу в людном месте — на этот раз пострадала пенсионерка на столичном рынке «Виноградарь». Женщина получила ранения, ей оказана медицинская помощь.

Инцидент случился днем 26 декабря на проспекте Правды. Расследованием занимается Подольское районное управление полиции Киева.

По информации Киев Оперативный, женщина находилась возле валютного обменника, когда к рынку подъехала машина, а находившиеся в салоне люди выстрелили в сторону пенсионерки. Выяснилось, что хулиганы использовали резинострел (устройство для отстрела резиновыми пулями). Одна из таких пуль попала пострадавшей в голову.

Напомним, ранее в Киеве недопонимание на дороге между водителем и пешеходом закончилось стрельбой. А в Святошинском районе Киева мужчины от скуки устроили стрельбу с балкона многоэтажки.

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