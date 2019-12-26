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РПЦ разорвала отношения с Александрийской церковью из-за признания ПЦУ

18:49 26 декабря 2019 62
церковь
Инф. «ФАКТОВ»

Российские церковники придумали, чем отплатить Александрийскому патриархату за признание Православной церкви Украины. После того, как второй по чести патриахат после Вселенского официально объявил о признании ПЦУ, Россия решила не упоминать патриарха Александрийского Феодора в молитвах.

Кроме того, РПЦ объявила, что приостанавливает в Москве деятельность представительства Александрийского патриархата. Московское церковное представительство в Каире будет преобразовано в приход РПЦ и выводится из юрисдикции Александрийского патриархата.

Напомним, 8 ноября в Каире патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II во время богослужения упомянул Православную церковь Украины и тем самым признал ПЦУ и ее предстоятеля митрополита Епифания. В РПЦ на это заявили, что «глубоко опечалены» и придумают «санкции» для Александрийского патриарха. По той же причине РПЦ прекратила общение с Элладской церковью.

А митрополит Епифаний ожидает, что в 2020 году Православная церковь Украины дождется признания со стороны нескольких других поместных церквей.

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