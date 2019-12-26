23.10 / 23.55 25.46 / 26.02
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Моуриньо поведал о горе в его семье на Рождество (фото, видео)

19:42 26 декабря 2019 202
Жозе Моуриньо
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Знаменитый футбольный тренер Жозе Моуриньо, недавно возглавивший лондонский «Тоттенхэм», перед матчем 19-го тура английской премьер-лиги с «Брайтоном» (2:1) сообщил печальную новость.

Тренера «шпор» спросили, как он провел Рождество. Португалец, едва сдерживая слезы, рассказал, что в праздники умерла его собака Лея породы йоркширский терьер.

«Честно говоря, было очень грустно, потому что моя собака умерла. Моя собака — моя семья. Но мы должны двигаться дальше», — сказал Жозе Моуриньо в эфире Amazon Prime.

Журналист, бравший у Моуринью предматчевое интервью, выразил тренеру соболезнования в связи со смертью домашнего питомца.

Любимой собаке тренера было 12 лет. В свое время Моуриньо едва не арестовали за нарушение правил относительно карантина животных. Тогда специалист вывозил и ввозил собаку на территорию Англии без выполнения надлежащих карантинных процедур. Животное «депортировали» из Великобритании, и супруга Моуриньо увезла его в Португалию.

Супруга Жозе Моуриньо Тами с любимой собакой Леей

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вошел в топ-тройку самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ.

Фото Getty Images, Instagram

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Верка Сердючка

Вопрос Крыма решен: Верка Сердючка готова выступить на Евровидении (видео)

Принцесса Шарлотта и Кейт Миддлтон

Четырехлетняя дочь Кейт Миддлтон покорила публику реверансом перед королевой и «обнимашками» с фанатами (видео)

Галина Волчек

В Москве умерла Галина Волчек

Пенсия в Украине

Пенсионеров увольнять не будут: стали известны «реальные сюрпризы» нового КЗоТа

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер