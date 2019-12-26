Спорт

Моуриньо поведал о горе в его семье на Рождество (фото, видео)

Знаменитый футбольный тренер Жозе Моуриньо, недавно возглавивший лондонский «Тоттенхэм», перед матчем 19-го тура английской премьер-лиги с «Брайтоном» (2:1) сообщил печальную новость.

Тренера «шпор» спросили, как он провел Рождество. Португалец, едва сдерживая слезы, рассказал, что в праздники умерла его собака Лея породы йоркширский терьер.

«Честно говоря, было очень грустно, потому что моя собака умерла. Моя собака — моя семья. Но мы должны двигаться дальше», — сказал Жозе Моуриньо в эфире Amazon Prime.

Журналист, бравший у Моуринью предматчевое интервью, выразил тренеру соболезнования в связи со смертью домашнего питомца.

Любимой собаке тренера было 12 лет. В свое время Моуриньо едва не арестовали за нарушение правил относительно карантина животных. Тогда специалист вывозил и ввозил собаку на территорию Англии без выполнения надлежащих карантинных процедур. Животное «депортировали» из Великобритании, и супруга Моуриньо увезла его в Португалию.

Супруга Жозе Моуриньо Тами с любимой собакой Леей

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вошел в топ-тройку самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ.

Фото Getty Images, Instagram

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