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Зверское убийство в Питере: в реке нашли новые жуткие улики против историка Соколова (фото)
В Санкт-Петербурге после резонансного убийства аспирантки Анастасии Ещенко из реки Мойки извлекли новые останки. Предполагается, что они принадлежат убитой девушке, но окончательный ответ должна дать экспертиза.
Аспирантку Санкт-Петербургского университета убили 7 ноября 2019 года. По подозрению в преступлении задержали профессора университета и научного руководителя девушки Олега Соколова. Его заметили как раз в тот момент, когда он пытался утопить в реке пакет с человеческими останками. Выяснилось, что тело убитой было расчленено. После месяца исследований речного дна не найденными оставались ноги. Предполагается, что 26 декабря из реки выловили как раз недостающие части тела.
Адвокаты главного подозреваемого говорят, что новая находка принципиального значения для следствия уже не имеет, расследование уже практически закончено, и дело будет передаваться в суд.
Напомним, по версии следствия, убийство мог совершить профессор Олег Соколов. Сейчас он арестован и проходит принудительную психолого-психиатрическую экспертизу. Проверяются показания Соколова, что после случившегося он собирался покончить с собой. Также эксперты интересуются предыдущими выходками Соколова в стенах вуза.
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