"Исконно русские территории — это болота под Москвой": Херсонский горсовет резко ответил Путину

Украина

Высшее руководство Украины пока никак не отреагировало на реплики Владимира Путина на его пресс-конференции и перекручивание исторических фактов. Тем не менее, в областях уже подготовили достойный ответ президенту государства-агрессора.

Херсонский горсовет раскритиковал Путина за фразу, что юг Украины и Причерноморье — это «исконно русские территории».

«Мы должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории — это болота под Москвой… Причерноморье настолько прекрасное и так далеко от московских болот, что трудно представить себе, как Путину могло прийти в голову, что Россия имеет к нам какое-то отношение», — говорится в заявлении.

«Юг Украины — этнически, ментально географически, культурно украинский. Всегда был украинским и всегда будет. Будет украинским тогда, когда России уже не будет… Зло обречено. Россия — это зло. Прошу помнить об этом», — добавил глава горсовета Владимир Миколаенко.

Также в горсовете Херсона согласились, что скандальные высказывания нельзя оставлять без реакции. «Многие говорят, что не стоит обращать внимания на его больную геронтологическую фантазию, но я считаю, что на такие заявления нужно реагировать. Мы два десятилетия закрывали глаза на то, что они называли Крым российским, и зря», — подытожил городской голова.

Напомним, ранее Польша также обвинила Путина в перекручивании истории и использовании пропагандистских приемов сталинских времен.

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