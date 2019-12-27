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В России помпезно открыли лифт, не работавший 25 лет: в сети смеются над фото
В России желание похвастаться достижениями в социальной сфере и одновременно отсутствие любых подобных достижений оказались опасным сочетанием. Так, в Вологодской области чиновники настолько жаждали хоть каких-то подвигов и свершений, что решили пафосно открыть лифт в районной больнице.
Лифт открывали с полным соблюдением церемониала. Присутствовали обязательные атрибуты: красная ленточка, глава района и сопровождающая его делегация, хвалебные речи о неоценимой помощи медицине и подробный отчет в соцсетях с фоторепортажем.
В Бабаевской больнице поспешно попытались оправдаться, что для них открытие лифта — действительно событие, поскольку предыдущий был установлен в 1994 году, но так и не заработал. В городе не нашлось организации, обслуживающей подъемники, потому все 25 лет неходячих пациентов на третий этаж больницы доставляли на носилках.
Впрочем, пока новым лифтом пользоваться нельзя: предстоит оформление разрешительных документов и обучение персонала медучреждения. В соцсетях подозревают, что подъемник, возможно, будет стоять бездействующим еще четверть века.
Глава района в 2020 году пообещал жителям новый праздник — ремонт и открытие второго лифта в больнице. А жители региона решили, что это уже похоже на патологическую жажду славы.
Напомним, ранее в России в городе Владимире устроили помпезную церемонию в честь открытия уличных часов, а в Татарстане устроили народные гуляния в честь открытия пластикового моста через реку.
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