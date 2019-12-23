27 декабря 2019

В эти рождественские дни многие из нас задаются вопросами, ответы на которые, казалось бы, лежат на поверхности. Просто человек так уж устроен, что даже видимое и очевидное не каждому дано заметить. И тогда, считая себя обиженными и обделёнными судьбою, люди начинают в душе всякий раз вопрошать, возмущаясь: за что же, Господи?! Почему это всё мне? Чем я заслужил такие испытания? Вопрошают, забывая о том, что первопричины всех наших бед нужно в первую очередь искать в себе самом, в собственных поступках, среди которых не все, увы, бывают правильными. Забывая и о том, что всё, с нами происходящее, не берётся из ниоткуда и не уходит в никуда. И не вопросами тут следует задаваться, а научиться замечать подаваемые судьбою знаки и не забывать за всё благодарить. За всё.

…Во время кораблекрушения, случившегося у берегов Новой Зеландии, из всего экипажа небольшого рыболовецкого судна в живых остался один лишь моряк. Ураган был настолько сильным, что спастись не удалось никому. Обессиленного парня волны выбросили на берег, усеянный обломками разбитого о скалы кораблика. Дни и ночи моряк в отчаянии пытался привлечь к себе внимание проходивших далеко от берега кораблей. Но на маленький безлюдный островок никто уже давно никакого внимания не обращал.

Поняв, что спасения ожидать не приходится, моряк собрал всё, что осталось от их судёнышка, кое-как укрепил какие-то брёвна и доски, и решил, что в этой мало-мальски пригодной для жилья хижине ему так и придётся коротать остаток своей несчастливой жизни. Вода на острове была в ручьях, стекавших со скал в небольшую равнину. Ну, а в фруктах недостатка и вовсе никакого он не ощущал.

Так и пролетели несколько лет в душевных страданиях и молитвах, возносимых к Господу всё с теми же вопросами: за что же это именно мне да почему же ты всё никак не приходишь на выручку доброму человеку, оказавшемуся в беде?.. И вот однажды, возвращаясь после очередного обхода пустынного своего островка, моряк увидел чёрный дым, поднимавшийся над его единственным пристанищем на этом Богом забытом краешке земли. Так и оказалось — ярким огнём была объята хижина, в которой можно было укрыться от тропических ливней и согреться в период сезонных ветров!..

- Почему же ты решил лишить меня последнего, Господи? — взмолился несчастный, воздев руки к мрачному небу. — Чем ещё прогневил тебя человек, у которого не осталось уже ничего? Ничего… Даже надежды.

В безмолвных рыданиях провёл он холодную ночь, укрывшись в расщелине между огромными валунами, приваленными вырванным с корнем деревом. А наутро был разбужен криками людей, кого-то настойчиво искавших на другой стороне острова.

- Как вы здесь оказались? — не скрывая восторга, спросил их отшельник.

- Мы ещё вчера заметили чёрный дым, поднимавшийся над этим берегом. Вот и решили проверить, не зовёт ли кто-то нас таким образом, моля о помощи…

Лёжа на дне спасательной шлюпки, направлявшейся в сторону застывшего далеко в море корабля, моряк долго с благодарностью смотрел в высокое хмурое небо, пытаясь различить в облаках едва заметные черты своего спасителя.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.