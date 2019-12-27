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Авиакатастрофа в Казахстане: обнародованы имена пострадавших украинцев

11:26 27 декабря 2019 250
самолет
Инф. «ФАКТОВ»

Стали известны подробности об украинцах, пострадавших при авиакатастрофе самолета в Казахстане. На борту рухнувшего пассажирского лайнера находились двое граждан Украины. Сейчас они находятся в больнице Алматы.

При авиаинциденте пострадали 29-летняя Сон Яна Владимировна и 28-летний Сон Юрий Владимирович. У женщины компрессионный перелом позвоночника и переломы дуг позвоночника. У мужчины также диагностирована травма позвоночника — компрессионные переломы, но с сохранением функций спинного мозга.

Как сообщает Liter.kz, место крушения самолета сейчас ограждено. Наблюдается разлив топлива. Посторонних к месту аварии не пускают.

При расследовании причин аварии выяснилось, что проблемы у лайнера начались уже на взлете. Самолет при разгоне на взлетно-посадочной полосе дважды задел хвостовой частью землю. Когда лайнер попытался взлететь, его накренило вправо. Наиболее сильно пострадали пассажиры в носовой части — там больше всего погибших.

Среди самых вероятных версий — ошибка пилота и технические неисправности воздушного судна. Погодные условия как причина крушения маловероятны, поскольку и борт, и ВПП были обработаны средствами против обледенения.

Лайнер авиакомпании Bek Air потерпел крушение 27 декабря 2019 года, когда летел из Алматы в Нур-Султан. На борту находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа. Погибли 15 человек.

Фото liter. kz

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