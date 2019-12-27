- 11:52 В список новогоднего обмена не внесли ни одного крымчанина
- 11:43 Максим Степанов предложил «медицинским реформаторам» сначала провести полный аудит отрасли
- 11:32 Зеленский уволил Трубу: кто возглавит ГБР
- 11:26 Авиакатастрофа в Казахстане: обнародованы имена пострадавших украинцев
- 11:21 Диагностика онкозаболеваний в Украине станет бесплатной
- 11:20 В чемпионате Мексики забит фантастический победный гол на 93-й минуте
- 11:04 Рейсовый автобус попал в ДТП на Волыни: пострадали восемь человек
- 11:03 На грани флирта: Брэд Питт и Дженнифер Энистон сблизились, позабыв прошлое
- 10:46 "Сдвинуть Россию": в Украине заговорили об изменении "формулы Штайнмайера" по Донбассу
- 10:46 «Полярный экспресс» и Рождество в Пирогово: куда пойти в Киеве на новогодние праздники
- 10:30 Боевики "ДНР" приказали праздновать Новый год: бюджетников выгоняют на площади к елкам
- 10:24 Загнал автобус на газон: в сети показали фото наглого "героя парковки" на Житомирщине
Авиакатастрофа в Казахстане: обнародованы имена пострадавших украинцев
Стали известны подробности об украинцах, пострадавших при авиакатастрофе самолета в Казахстане. На борту рухнувшего пассажирского лайнера находились двое граждан Украины. Сейчас они находятся в больнице Алматы.
При авиаинциденте пострадали 29-летняя Сон Яна Владимировна и 28-летний Сон Юрий Владимирович. У женщины компрессионный перелом позвоночника и переломы дуг позвоночника. У мужчины также диагностирована травма позвоночника — компрессионные переломы, но с сохранением функций спинного мозга.
Как сообщает Liter.kz, место крушения самолета сейчас ограждено. Наблюдается разлив топлива. Посторонних к месту аварии не пускают.
При расследовании причин аварии выяснилось, что проблемы у лайнера начались уже на взлете. Самолет при разгоне на взлетно-посадочной полосе дважды задел хвостовой частью землю. Когда лайнер попытался взлететь, его накренило вправо. Наиболее сильно пострадали пассажиры в носовой части — там больше всего погибших.
Среди самых вероятных версий — ошибка пилота и технические неисправности воздушного судна. Погодные условия как причина крушения маловероятны, поскольку и борт, и ВПП были обработаны средствами против обледенения.
Лайнер авиакомпании Bek Air потерпел крушение 27 декабря 2019 года, когда летел из Алматы в Нур-Султан. На борту находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа. Погибли 15 человек.
Фото liter. kz
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Четырехлетняя дочь Кейт Миддлтон покорила публику реверансом перед королевой и «обнимашками» с фанатами (видео)
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..