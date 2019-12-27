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Украина

Новогоднее обращение Зеленского: где и когда смотреть

12:32 27 декабря 2019 261
зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Владимир Зеленский не стал отказываться от традиционного новогоднего телеобращения главы государства к народу. Видео с поздравлениями уже записывается и будет показано в телеэфире 31 декабря в 23.55.

Пока что не все телеканалы сформировали и опубликовали программу на новогоднюю ночь. Но обращение Зеленского точно покажут в эфире телеканала «1+1», а сразу же за поздравительным роликом начнется выпуск «Вечернего квартала».

Напомним, в новогоднюю ночь-2019 Зеленский появился в эфире телеканала «1+1» и объявил, что идет в президенты. Включение Зеленского состоялось в 23.58, а обращение действующего главы государства Петра Порошенко телеканал показал уже после полуночи.

Зеленский, комментируя случившееся на телеканале в новогоднюю ночь, утверждал, что всему виной техническая ошибка, и якобы никто из его команды «технарей» такого не планировал.

Дискуссия о новогоднем обращении Зеленского вышла далеко за рамки первоначального обсуждения и превратилась в споры уже о том, нужны ли в принципе в Украине новогодние поздравления от политиков на телеканалах.

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