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В Киеве неуправляемый грузовик стал причиной дорожной трагедии (фото)
В субботу, 28 декабря, вечером на Надднепрянском шоссе столицы возле заезда на Дарницкий мост (напротив Выдубичей) произошло лобовое столкновение грузовика «ТАТА» и легкового автомобиля «Мазда».
В этом месте шоссе транспортные потоки пересекаться не могут, поскольку дорога разделена отбойником. Предварительно установлено, что водитель грузовика, двигавшегося в сторону моста Патона, совершая маневр на мокрой и скользкой дороге, потерял контроль над управлением. «ТАТА», налетев на ленту отбойника, перемахнула через нее и оказалась на встречной полосе. Результатом стало смертельное столкновение.
Погибшего водителя «Мазды» из салона извлекали спасатели. Водитель грузовика госпитализирован. Все обстоятельства этого происшествия установит следствие.
Движение транспорта в сторону Конча-Заспы длительное время было значительно осложнено.
Напомним, несколько дней назад на Оболони в Киеве неуправляемый грузовик, водитель которого, по предварительным данным, уснул за рулем, снес несколько автомобилей, электропору и ограждение АЗС. И в этом случае не обошлось без жертв.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!