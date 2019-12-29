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Происшествия

В Киеве неуправляемый грузовик стал причиной дорожной трагедии (фото)

7:54 29 декабря 2019 405
ДТП на Надднепрянском шоссе в Киеве
Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

В субботу, 28 декабря, вечером на Надднепрянском шоссе столицы возле заезда на Дарницкий мост (напротив Выдубичей) произошло лобовое столкновение грузовика «ТАТА» и легкового автомобиля «Мазда».

В этом месте шоссе транспортные потоки пересекаться не могут, поскольку дорога разделена отбойником. Предварительно установлено, что водитель грузовика, двигавшегося в сторону моста Патона, совершая маневр на мокрой и скользкой дороге, потерял контроль над управлением. «ТАТА», налетев на ленту отбойника, перемахнула через нее и оказалась на встречной полосе. Результатом стало смертельное столкновение.

Погибшего водителя «Мазды» из салона извлекали спасатели. Водитель грузовика госпитализирован. Все обстоятельства этого происшествия установит следствие.

Движение транспорта в сторону Конча-Заспы длительное время было значительно осложнено.

Напомним, несколько дней назад на Оболони в Киеве неуправляемый грузовик, водитель которого, по предварительным данным, уснул за рулем, снес несколько автомобилей, электропору и ограждение АЗС. И в этом случае не обошлось без жертв.

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