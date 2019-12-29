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Американская астронавтка установила невероятный космический рекорд
Американская астронавтка Кристина Кук 28 декабря побила рекорд по продолжительности непрерывного космического полета среди женщин.
Так, 40-летняя инженер-электрик из штата Монтана, прибыла на борт МКС 14 марта. В субботу она побила предыдущий рекорд по продолжительности пребывания в космосе среди женщин, поставленный американкой Пегги Уитсон в 2016 — 2017 годах. Уитсон пробыла в космосе 288 дней подряд.
Ожидается, что Кук проведет на борту МКС в общей сложности 328 дней, или почти 11 месяцев. Обычно миссии астронавтов длятся по полгода, однако в апреле НАСА сообщило, что нынешняя миссия продлена до февраля 2020 года.
Рекорд среди американцев по длительности космического полета установил астронавт Скотт Келли: с 2015 по 2016 годы он пробыл на борту МКС 340 дней. Мировой рекорд — 15 месяцев — установил в 1990-х российский космонавт Валерий Поляков. Он провел на борту орбитальной станции «Мир» 437 суток и 18 часов.
Увеличение срока пребывания Кук в космосе поможет НАСА изучить эффекты длительных космических полетов. Эти данные помогут агентству в разработке программ полетов на Луну и Марс, которые американские астронавты намерены осуществить в будущем.
Как писали «ФАКТЫ», в октябре Кук установила еще один рекорд, войдя в состав первой в истории полностью женской команды астронавтов, вышедших в открытый космос. В карьере Кук это был уже четвертый выход в открытый космос.
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