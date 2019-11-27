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Американский неисправен, российский переполнен: на МКС вышли из строя все туалеты

15:57 27 ноября 2019 116
Международная космическая станция
Инф. «ФАКТОВ»

На Международной космической станции (МКС) разом сломались все туалеты. Это признали в Национальном космическом агентстве США (NASA).

Во время сеанса связи с МКС командир экипажа Лука Пармитано сообщил, что в американском сегменте туалет не работал из-за постоянных индикаций о неисправности, а в российском — из-за сигнализации о переполненном баке.

На время устранения поломки экипажу пришлось перейти на памперсы.

В настоящее время на МКС находятся американцы Кристина Кук, Эндрю Морган, Джессика Мейр, российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка, а также командир экипажа — итальянец Лука Пармитано.

Напомним, в октябре американским астронавткам Кристине Кук и Джессике Меир пришлось совершить выход в открытый космос вдвоем ради замены одного из внешних энергоблоков МКС, который вышел из строя. А перед этим, в августе 2019 года, российский пилотируемый корабль (ТПК) «Союз МС-14» с человекоподобным роботом FEDOR не смог пристыковаться к Международной космической станции (МКС) в назначенное время.

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