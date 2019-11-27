- 16:30 В Киеве закроют для пассажиров несколько станций городской электрички
- 16:28 Да пес с этим женихом: невеста сделала фотосессию с любимой собакой и прославилась
- 16:17 Юрист назвал претензии, на которых строится иск ФГИ по реприватизации «Укртелекома» сомнительными
- 16:14 Легкий рецепт рыбы с пряностями: советы знаменитого повара Клода Легра
- 16:11 Высокопоставленных чиновников СБУ изобличили в рэкете: первые подробности скандала
- 16:06 Законопроект № 2233 отменяет энергореформы и возвращает ручное регулирование
- 15:58 В России восьмилетняя девочка покончила с собой, когда мать нашла ее переписку с мужчиной
- 15:57 Американский неисправен, российский переполнен: на МКС вышли из строя все туалеты
- 15:55 Гончарук озвучил цену на газ зимой 2020 года
- 15:48 Гороскоп на 28 ноября для всех знаков зодиака
- 15:27 В аэропорту Одессы новое ЧП с самолетом: что произошло
- 15:22 Жертвы сериала "Чернобыль": в зоне отчуждения задержали международный дуэт сталкеров
Американский неисправен, российский переполнен: на МКС вышли из строя все туалеты
На Международной космической станции (МКС) разом сломались все туалеты. Это признали в Национальном космическом агентстве США (NASA).
Во время сеанса связи с МКС командир экипажа Лука Пармитано сообщил, что в американском сегменте туалет не работал из-за постоянных индикаций о неисправности, а в российском — из-за сигнализации о переполненном баке.
На время устранения поломки экипажу пришлось перейти на памперсы.
В настоящее время на МКС находятся американцы Кристина Кук, Эндрю Морган, Джессика Мейр, российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка, а также командир экипажа — итальянец Лука Пармитано.
Напомним, в октябре американским астронавткам Кристине Кук и Джессике Меир пришлось совершить выход в открытый космос вдвоем ради замены одного из внешних энергоблоков МКС, который вышел из строя. А перед этим, в августе 2019 года, российский пилотируемый корабль (ТПК) «Союз МС-14» с человекоподобным роботом FEDOR не смог пристыковаться к Международной космической станции (МКС) в назначенное время.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.