Трамп опозорился, поздравляя американок с историческим выходом в космос (фото)

Мир

В пятницу, 18 октября, американские астронавты Кристина Кук и Джессика Меир вошли в историю, совершив выход в открытый космос. Впервые две женщины одновременно находились за бортом космической станции. Американки произвели замену одного из внешних энергоблоков МКС. Старый вышел из строя и будет теперь отправлен на Землю для изучения причин поломки. Возможно, это просто связано со сроком его эксплуатации. Блок был установлен в 2000 году. На Землю его доставит «грузовик» SpaceX Dragon Илона Маска.

Кристина Кук и Джессика Меир в открытом космосе

Кук и Меир находились в открытом космосе около семи часов. Они покинули МКС в 14:38 по киевскому времени. Демонтаж старого блока и установка нового были выполнены полностью.

Кристина Кук и Джессика Меир (слева)

Напомним, выход двух женщин в открытый космос первоначально планировался в марте. Напарницей Кук тогда была Энн Макклейн. Однако ей не повезло. Началось с того, что Энн не подошел по размеру скафандр. В результате Макклейн все же вошла в историю, но совсем по другой причине. А августе она стала подследственной — Энн обвинили в совершении первого в истории преступления, зафиксированного в космосе! Макклейн — лесбиянка. Когда Энн отправилась на МКС, у нее возникли проблемы в личной жизни с ее однополой супругой. Летом эта женщина заявила, что Макклейн, находясь на станции, вошла в ее банковский аккаунт, воспользовавшись тем, что знала логин и пароль. Энн утверждает, что просто хотела проверить состояние счета, поскольку у них были общие финансы. Тем не менее, ее действия классифицируются как несанкционированное проникновение.

Кристине Кук пришлось ждать прибытия на орбиту другой напарницы. Ею оказалась Джессика Меир. 42-летнему астронавту повезло — это ее первый полет в космос! Джессика прилетела на МКС в сентябре как бортинженер. По профессии она биолог океана и физиолог. Кук 40 лет, но она — опытный астронавт. Кристина находится на орбите с марта. Она уже четыре раза выходила в открытый космос. Кук получила диплом физика. Ее специальность — инженер-электрик.

Готовиться к выходу в открытый космос женщинам помогла астронавт Эндрю Мортон

Президент США Дональд Трамп решил поздравить соотечественниц с исторической миссией. НАСА организовало для главы государства канал видеосвязи с МКС. Трамп, сидя рядом со своей дочерью Иванкой и вице-президентом США Майком Пенсом заявил: «Вы великолепно делаете свое дело. Мы рады напрямую общаться с великолепными американками, которые творят историю, осуществляя операции за бортом МКС. Впервые женщина вышла за пределы станции. Вы — замечательные люди! Вы только что совершили первый женский выход в космос!»

И тут Меир рискнула перебить президента и поправить его. «Нам бы не хотелось присваивать чужую славу. До нас было много других женщин, выходивших в открытый космос. Сегодня действительно впервые там оказались две женщины одновременно», — сказала Джессика. Трамп сделал вид, что не расслышал ее замечание.

Меир совершенно права. До них с Кристиной уже 13 женщины выходили в открытый космос. Первой это сделала Светлана Савицкая 25 июля 1984 года. Она в паре с Владимиром Джанибековым покинула борт советской космической станции «Салют-7». Ее пребывание в открытом космосе длилось 3 часа 35 минут. А рекорд на сегодняшний день принадлежит американке Пегги Уитсон. Она выполнила 10 выходов в открытый космос! Их общая продолжительность составила 60 часов и 19 минут. Кроме того, Уитсон принадлежит еще один рекорд. Ее полет в космос продолжался 289 суток и 5 часов — дольше, чем у любой другой женщины-космонавта.

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