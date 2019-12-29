19-летний герой Лиги чемпионов заключил контракт с «Боруссией» (видео)

Спорт

Бывший клуб Андрея Ярмоленко дортмундская «Боруссия» официально объявил о заключении контракта до 20 июня 2024 года с 19-летним норвежским вундеркиндом, форвардом «Зальцбурга» Эрлингом Холандом, который во время летнего чемпионата мира U20 забил в одной игре девять (!) мячей.

По информации Kicker, сумма трансфера составила 20 млн евро. Хотя, как сообщает журналист Николо Скира, фактически покупка норвежца обошлась немцам в 45 миллионов евро. «Зальцбург» получил 20 млн евро, 10 миллионов были выплачены отцу футболиста и 15 миллионов — его агенту Мино Райоле.

В первые два года действия контракта зарплата Холанда составит 6 млн евро, а затем вырастет до 8 миллионов. Также с третьего года соглашения начнет действовать условие о сумме отступных за форварда.

«У меня были интенсивные переговоры с руководством клуба, особенно с Ватцке, Цорком и Фавром. Желание перейти в „Боруссию“ возникло сразу. Я захотел пойти по этому пути и играть в футбол в этой невероятной атмосфере Дортмунда перед более чем 80 тысячами зрителей. Я горю этим», — цитирует Эрлинга Холанда официальный сайт «Боруссии».

Футболист присоединится к «Боруссии» 3 января и на следующий день отправится с командой на тренировочный сбор в Испанию.

Напомним, что в текущем розыгрыше Лиги чемпионов Холанд забил восемь мячей, уступая в бомбардирской гонке турнира только Роберту Левандовски из «Баварии», который поразил ворота соперников 10 раз.

Ранее сообщалось, что в покупке Холанда были заинтересованы «Ювентус», «Лейпциг», «Манчестер Юнайтед» и «Милан».

Отметим, что до перехода в «Зальцбург» с января 2019 года 194-сантиметровый форвард играл на родине за «Мольде» и «Брюне». В нынешнем сезоне Эрлинг забил 28 мячей и отдал семь результативных передач в 22 поединках во всех турнирах на клубном уровне.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у знаменитого футболиста Джейми Варди родился пятый ребенок.

Фото ФК «Боруссия»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter