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Участником ограбления ломбарда в Одессе оказался подросток
В Суворовском районе Одессы в налете на ломбард принял участие несовершеннолетний. Как сообщили «ФАКТАМ» в региональном главке Нацполиции, на линию «102» поступило сообщение о разбойном нападении на один из ломбардов, расположенный на проспекте Добровольского.
Пока один злоумышленник был на «стреме» у дверей, другой зашел в помещение распылил в лицо работнице газ из баллончика и, разбив витрину, похитил драгоценности на сумму более полумиллиона гривен.
Правоохранители установили местонахождение одного из подозреваемых — 16-летнего местного жителя, которого задержали и поместили в СИЗО.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) УК Украины. Второй подозреваемый разыскивается.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о громком ограблении ювелирного магазина Chopard в Мюнхене (Германия), которое совершила группа подростков. В числе злоумышленников был и 14-летний подросток из Украины.
А весной 2019 года в Борисполе под Киевом вооруженные преступники ограбили ювелирный магазин, унеся драгоценностей на миллионы.
Между тем в Луцке на днях по горячим следам был задержан опасный преступник, который во время ограбления выстрелил в голову директору учреждения.
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