Происшествия

Специализировались на Lexus и Mercedes: в Одессе поймали угонщиков дорогих автомобилей

Одесские правоохранители задержали участников преступной группы, угонявшей дорогие автомобили. Как сообщили «ФАКТАМ» в региональном главке Нацполиции, в состав группировки входили трое местных жителей в возрасте 33−43 лет. Ранее «ФАКТЫ» сообщали о задержании под Киевом банды элитных автоугонщиков, которые орудовали в разных регионах Украины.

Одесские полицейские установили двух злоумышленников. Одного задержали за рулем похищенного Toyota Land Cruiser Prado, другого — по месту жительства. Во время обысков у них изъяли устройство для запуска двигателя, мобильные телефоны, автомобиль Range Rover и другие вещдоки. Третьего сообщника ищут.

«На счету у группировки — более десятка угонов. Специализировалась она исключительно на автомобилях премиум-класса — Toyota, Lexus, Range Rover и Mercedes-Benz», — рассказали в полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в ноябре 2019 года полиции удалось задержать трех влиятельных «воров в законе», которые прибыли в Украину, чтобы установить контроль над группировками, специализирующимися на разбойных нападениях, угонах авто, похищениях людей, вымогательствах.

Между тем недавно в Николаеве четверо бандитов с автоматом под видом силовиков отобрали автомобиль BMW у владельца.

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