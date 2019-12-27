31 декабря 2019

Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Эта народная мудрость в полной мере относится к Анри Эмилю Бенуа Матиссу, родившемуся в этот день ровно 150 лет назад — 31 декабря 1869 года. Вообще-то Анри Матисс должен был стать адвокатом, о чём давно и страстно мечтал его отец. В 1889 году он даже с успехом окончил юридическую школу в Париже. Но надо же было такому случиться — острый приступ аппендицита надолго уложил молодого служащего адвокатской конторы на больничную кровать.

В результате своевременной операции врачам удалось удалить аппендикс и снять воспаление, но восстановление продолжалось ещё несколько месяцев, на протяжении которых молодому Анри никак не удавалось занять себя чем-нибудь интересным. Подсказка пришла с совершенно неожиданной стороны. В один прекрасный день мама подарила Анри коробку с красками и предложила попробовать рисовать. Он поначалу нехотя согласился. Но вскоре и не заметил, как увлёкся этим совершенно новым для себя делом.

Выйдя из больницы, Анри уже не столько уделял внимание своей работе в адвокатской конторе, сколько всецело отдавался новому увлечению, поглотившему его буквально с головой. И в конце концов, несмотря на категорические возражения отца, стал художником.

Поначалу Анри рисовал пейзажи и натюрморты в, так сказать, традиционном стиле. Однако позже, увлёкшись творчеством Ван Гога и Поля Сезанна, Матисс начал создавать работы, в которых предпочтение отдавалось уже не традиционным ценностям импрессионизма, а преобладанию ярких цветов и сильных эмоций. Выставляя свои картины на Осенних салонах в Париже, Анри Матисс услышал немало резких оценок известных критиков, возмущенных его своеобразной манерой письма. Но себе и своему стилю старался уже не изменять.

Исследователи творчества Матисса постоянно отмечают его ''заклятое'' соперничество с Пабло Пикассо. Долгое время они даже не были знакомы лично, но при этом ужасно не воспринимали картины друг друга, заочно обмениваясь нелицеприятными колкостями. Однажды Матисс даже описал их отношения, как ''боксёрский поединок''. Только в 1906 году Гертруда Штайн, известная американская писательница, коллекционировавшая работы обоих художников, устроила их встречу, на которой, ко всеобщему удивлению, оба мэтра подчёркнуто выразили уважение к творчеству оппонента.

Анри Матиссу, к сожалению, не долго удавалось наслаждаться своей славой и признанием, пришедшим к нему несколько запоздало. Болезни постоянно преследовали его. И после серии хирургических операций он оказался прикованным к инвалидной коляске. Но, несмотря на это, продолжал создавать всё новые и новые картины, порой меняя технику рисования, а также выполняя заказы по иллюстрированию книг и эскизных проектов.

Анри Матисс вошел в историю мировой живописи как художник, работы которого всегда отличались яркими цветами и преувеличенными формами. Ему в своих произведениях удавалось передать такие эмоции, о которых другим мастерам не приходилось даже мечтать. Именно поэтому его принято считать одним из самых выдающихся художников двадцатого века.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.