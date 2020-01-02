Мир

Лифт рухнул с девятого этажа: погибли четыре члена одной семьи

В бразильском городе Сан-Паулу в одном из высотных домов, где проживают военные, рухнул лифт. В итоге, как сообщает Daily Mail, погибли четверо находившихся в кабине членов одной семьи.

47-летняя жена офицера ВМС Бразилии Джуселина Сантос спустилась на первый этаж, чтобы встретить приехавших к ней встречать Новый год свою 43-летнюю сестру Люсинейде де Соузу Гоес, ее мужа Эдисона Донизете и их сына — 19-летнего Эрика Мигеля, бывшего игрока бразильского футбольного клуба Oeste FC). Все вместе они зашли в лифт, который поднялся до девятого этажа, а затем по невыясненным причинам вдруг сорвался вниз.

Жильцы дома говорят, что оба лифта в здании постоянно выходили из строя. После гибели людей лифт, который 23 декабря прошел техосмотр и был признан годным к эксплуатации, снова закрыли на проверку.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», в Аргентине упал лифт с министрами и чиновниками.

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