Украина

Рождество: чего нельзя делать в праздник

Во вторник, 7 января, православные и грекокатолики отмечают Рождество. Очень важный день у верующих накануне — 6 января: христиане готовятся к празднику и соблюдают строгий пост до появления на небе первой звезды. Но запреты касаются не только питания. В Святой вечер украинцы традиционно собираются за столом всей семьей. Наши предки говорили, что нельзя отмечать Рождество вне семейного круга, ведь такой человек весь год «блукатиме світом».

Итак, чего же еще нельзя делать на Рождество

Спать. Согласно поверью, тот, кто лежит в постели в Святой вечер, весь год будет болеть, а кто заснет в Рождественскую ночь, тот еще и проспит свое счастье.

Ссориться, высказывать друг другу упреки, выяснять отношения. Во время семейного ужина в Святой вечер желательно вообще воздерживаться от лишних слов.

Опаздывать к ужину, выходить во время трапезы из дому.

Отказывать в любой просьбе о помощи. Если кто-то просит накормить или пустить переночевать, нужно пригласить человека в дом. Гость на Рождество приносит счастье.

На столе в Святвечер не должно быть мяса. По традиции готовится 12 постных блюд.

Прогонять колядующих, не пускать их в дом, ничем не отблагодарить их за рождественские песни и поздравления. Они являются вестниками добра для семьи.

Гадать. Наши предки считали, что гадать лучше в ночь на старый Новый год, на Василя (Щедрый вечер, с 13-го на 14 января), и в Крещенский сочельник (с 18-го на 19 января).

О том, что обязательно нужно сделать на Рождество, чтобы год прошел в мире, любви и достатке, читайте здесь.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали также о том, как отмечают Рождество христиане западного обряда и что делают в праздник, чтобы год был благополучным.

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