Знаменитый боксер-рекордсмен умер от сердечного приступа

Спорт

В Нью-Йорке в возрасте 60 лет скончался знаменитый боксер, единственный в истории четырехкратный чемпион мира в первом тяжелом весе Карлос де Леон.

«Мы с грустью сообщаем о внезапной кончине одного из величайших чемпионов в первом тяжелом весе Карлоса де Леона. Пусть он упокоится с миром», — сообщил президент WBC Маурисио Сулейман.

Причиной смерти пуэрториканца, которого обнаружили лежащим на полу в доме, стал сердечный приступ.

Карлос де Леон владел поясом WBC в 1980--1982-м, 1983--1985-м, 1986--1988-м и 1989--1990 годах. В период с 1984 по 1985 год и с 1986 по 1987-й он также был чемпионом мира по версии журнала The Ring.

Пуэрториканец завершил свою карьеру в 1995 году с профессиональным рекордом — 53 победы (33 из них нокаутом), девять поражений и одна ничья.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер боксер, которого нокаутировали в андеркарде боя Усика.

Фото sportenote.com

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