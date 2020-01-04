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Деньги

В Украине увеличился размер алиментов: сколько придется платить в 2020 году

16:53 4 января 2020 156
дети
Инф. «ФАКТОВ»

C 1 января 2020 года в Украине увеличились выплаты по алиментам на детей всех возрастов. Связано это с увеличением прожиточного минимума и привязанных к нему видов соцобеспечения. После пересмотра базового показателя прожиточный минимум на детей до шести лет повышен до 1779 грн, для детей в возрасте от шести до 18 лет — до 2218 грн.

Таким образом, учитывая, что минимальный размер алиментов составляет 50% от прожиточного минимума, выплаты на малышей дошкольного возраста увеличены до 889,5 грн. На детей от 6 до 18 лет минимальные алименты составляют 1109 грн. Такое разъяснение подготовило Министерство юстиции.

Максимальный размер алиментов составляет 10 прожиточных минимумов, то есть для ребенка до шести лет верхняя планка установлена на уровне 17 790 грн, для более старших детей — на отметке 22 180 грн.

Напомним, злостные должники по алиментам вносятся в специальный реестр и в дальнейшем среди прочего сталкиваются с невозможностью покинуть территорию Украины.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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