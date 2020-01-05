Dr. Alban переписал скандальный пост о "помощи Зеленского"

Украина

После скандала со своим приездом в Украину на съемки «Вечернего квартала» шведский певец Dr Alban попытался оправдаться. Музыкант отредактировал свой пост в Instagram и убрал оттуда слова о том, что разрешение на въезд было восстановлено, благодаря помощи президента Зеленского. Также из поста исчезли слова о «спорном полуострове» Крым.

До редактирования в посте прямо указывалось на роль Зеленского в помощи певцу: «Встреча с президентом Украины, президентом Зеленским. Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего прошлого шоу на спорном полуострове Крым. Благодаря вмешательству президента я смог попасть в Украину. Очень хорошая прогулка в Киеве с президентом среди толпы».

Отредактированный 4 января пост выглядит следующим образом: «Встреча с президентом Украины, президентом Зеленским. Мне запретили въезд в Украину из-за моего прошлого шоу на полуострове Крым. Я не знал о том, что украинцам это не нравится. Как бы там ни было, но я был рад встрече с президентом».

В Госпогранслужбе открещиваются от предположений, что именно пограничники пропустили невъездного певца в Украину. Как утверждает глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, к тому моменту, когда Dr Alban прибыл в Украину, он не фигурировал ни в каких запретительных предписаниях от правоохранительных органов. Таким образом, остался открытым вопрос, по чьему поручению был снят статус невъездного с шведского певца и какое отношение к этому имеет украинский президент.

Напомним, поездки на украинскую территорию певцу Dr Alban закрыли после того, как он нарушил украинские законы и правила посещения Крыма. В соцсетях спорят, с кого следующего снимут запрет и простят неуважительное отношение к Украине.

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