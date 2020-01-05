Украина

Перед Новым годом украинские власти сообщили о кардинальной реформе трудового законодательства. Например, в скором времени украинцев ждет увеличение обязательного трудового стажа для выхода на пенсию. И это только одно из изменений, на самом же деле их много, и далеко не все новшества обрадуют работающих граждан.

«Формулировка „в связи с утратой доверия“ — это, по сути, увольнение без причины»

О том, какие новшества в трудовом законодательстве планируется утвердить уже в ближайшее время, «ФАКТАМ» рассказал юрист Центра социальных и трудовых исследований Виталий Дудин.

— Какие глобальные новшества предлагается внести в трудовое законодательство?

— Сразу нужно отметить, что представителями власти велись два параллельных процесса в этой сфере. Один — разработка нового комплексного законодательного акта, который регулирует сферу труда. Речь идет о внесенном правительством в парламент проекте закона о труде (№ 2708), который называли «новым Трудовым кодексом». Другой процесс, точнее, путь, которым идут наши реформаторы, — это точечное внесение изменений в действующий Кодекс законов о труде (КЗоТ). Соответствующий законопроект, внесенный группой народных депутатов во главе с Галиной Третьяковой, был зарегистрирован под номером 2584. Осознавая скандальность проекта нового кодекса, в правящей команде хотят сейчас реализовать хотя бы часть из запланированных новаций через поправки к действующему законодательству.

Думаю, что все нюансы проектов не имеет смысла обсуждать, потому что многие возможные позитивные новации обоих документов «перекрываются» крайне либеральным способом увольнения. По сути, реформаторы предлагают отказаться от исчерпывающего перечня точных оснований для увольнения. Достаточно работодателю только захотеть, и он может уволить кого угодно, предупредив работника за некоторое время или же выплатив символическую сумму. В проекте закона о труде защитой от увольнения на этом и других основаниях пользоваться будут только беременные женщины, а также лица, находящиеся в отпуске по беременности и родам или же по уходу за ребенком до трех лет.

— Давайте об этом поговорим подробнее. Как я понял, теперь можно будет увольнять сотрудника с формулировкой «в связи с утратой доверия». Что это значит, по каким критериям можно установить эту «утрату доверия»?

— В проекте изменений к действующему КЗоТу предусмотрели возможность увольнения из-за утраты доверия. Это, по сути, беспричинное увольнение, которое не требует какой-то мотивации, — достаточно просто выплатить выходное пособие. Проектом допускается даже немедленное увольнение, если размер выплаты составит не менее среднемесячного заработка. При этом почти аналогичная новация предусмотрена в проекте нового закона о труде.

Разница только в том, что в поправках к действующему КЗоТу это основание для увольнения называется «в связи с утратой доверия», а в проекте закона о труде почти та же нормативная конструкция названа немного по-другому — «по инициативе работодателя» (статья 35). По сути, это есть имплементация известной в англосаксонских странах процедуры прекращения трудовых отношений. Например, в Великобритании именно так и увольняют людей — достаточно желания, воли, поэтому это и называется двумя английскими словами «по воле работодателя» («at will»). В странах англосаксонского права считают: достаточно выплатить человеку какое-то денежное пособие, в зависимости от величины его стажа, и беспричинное увольнение не будет нарушать его права.

«Новым законопроектом предусмотрено увольнение из-за беременности»

— Конечно же, для нашей страны, с нашими традициями, это будет рассматриваться как демонтаж социальных прав, — продолжает Виталий Дудин. — Потому что сегодня уволить человека можно только на основании тех причин и обстоятельств, которые изложены в законе. Это и виновное увольнение, за нарушения, и невиновное, если человеку не хватает квалификации либо ему не позволяет здоровье выполнять определенные функции. Также есть группа так называемых экономических причин для увольнения — речь идет о реорганизации, изменениях в организации производства и труда, ликвидации предприятия и так далее. Поэтому главное, на что надо обратить внимание в проекте закона о труде, — это полная свобода работодателя в увольнении любого сотрудника, кроме тех, которые пользуются так называемыми социальными отпусками. Увольнение не пользующейся таким отпуском матери с ребенком до трех лет будет считаться законным. Однако подчеркну, что законопроект № 2584 в некоторой степени является еще более жестким: предусмотренные им изменения к статье 184 КЗоТ позволяют увольнять даже беременных.

— То есть женщину нельзя будет уволить только после того, как официально оформлен декретный отпуск или отпуск по уходу за ребенком?

— Совершенно верно.

— А как сейчас, какая норма действует?

— Сейчас, если женщина беременна, увольнять ее нельзя — с того момента, когда она в медицинском порядке подтвердила факт беременности. Более того, в некоторых европейских странах прямо предусмотрена норма: можно известить о факте беременности уже после предупреждения об увольнении. Например, в Хорватии женщине дается 15 дней на то, чтобы известить работодателя о факте беременности, если она уже под роспись была уведомлена о грядущем увольнении в связи, к примеру, с сокращением. С увольнением за виновные действия, как правило, в этих странах порядок расторжения трудовых договоров все-таки проще, чем в Украине. В Украине нельзя увольнять сотрудницу с момента беременности ни по экономическим, ни по дисциплинарным причинам.

Я не случайно делаю акцент на таких категориях работниц, потому что это выражает социальную направленность трудового права и должно гарантировать совмещение трудовых обязанностей и семейных. Новации, предусмотренные законопроектом № 2584, однозначно приведут к снижению занятости женщин. Нам сегодня говорят, что мало женщин работают, потому что их рассматривают как неконкурентоспособных и невыгодных для найма. А в будущем, по мнению законодателей, ситуация улучшится, потому что работодатель будет охотнее брать женщин на работу, так как потом их можно будет уволить в любой момент. Ради гипотетических результатов в будущем предлагается уже сейчас лишить украинок реальных социальных гарантий.

— То есть работодатель будет знать, что, как только женщина забеременеет, ее сразу можно без проблем уволить?

— Из законопроекта № 2584 следует именно такой вывод. Но в новых законопроектах есть еще много тревожных нюансов. В частности, предлагается формулировка для увольнения: за отсутствие на работе в течение рабочего дня без уважительной причины, — отметил Виталий Дудин.

Подробнее об особенностях процедуры увольнения сотрудников работодателями, предлагаемой в уже зарегистрированных парламентом законопроектах, «ФАКТЫ» расскажут в следующей статье.

Стоит напомнить, что в Пенсионном фонде разъяснили, как пользоваться новым онлайн-сервисом «Электронная трудовая книжка», позволяющим в том числе проверять сведения о своей трудовой деятельности онлайн.

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