6 января 2020

Нет, я, конечно, не жалуюсь. Не подумайте только. Даже не пытаюсь. Просто с каждым днём находить темы для этих ежедневных «фарфоровых» историй рубрики «Фигурка дня» становится все сложнее. Да это и понятно. Сам ведь и усложнил формат подачи. Если поначалу задумывал представлять вашему вниманию экспонаты нашей коллекции, пытаясь приурочить посты к дням рождения друзей и знакомых, то после 300−400 публикаций понял, насколько это непросто. Попытался тогда разнообразить рассказами о знаменитых фарфоровых мануфактурах, об удивительных находках редких работ в период поиска произведений для нашей коллекции. Но вскоре и эти истории иссякли. Ведь количество публикаций приближается уже тысячной отметке.

На каком-то этапе понял, что неизменно интересными могут быть лишь рассказы о необыкновенных жизненных ситуациях и поучительные притчи, помогающие найти ключики понимания к проблем, ранее, казалось бы, неразрешимых. Наши мысли — и мои, и ваши — куда легче облечь в своеобразные формулы древней мудрости для того, чтобы нечто, не поддающееся пониманию, вдруг стало простым и очевидным.

Десятки сайтов, сотни и даже тысячи все новых и новых текстов приходится находить и перечитывать в поисках не банальных истин, заставляющих задуматься над бренностью бытия и вечностью непреходящих ценностей. И редкой удачей тогда становятся истории, подобные этой.

Узнала однажды мышь о том, что в амбаре, где она обитает, хозяин установил мышеловку, дабы её (кстати, хозяйку наступившего нового года) изловить. Пожаловалась мышь своим ближайшим знакомым — змее, курице, барану и одомашненному лосю, давно уже жившему на этой же ферме. Дескать, для вас ведь не стоит большого труда избавить меня от такой опасности. Лишь отмахнулись все в ответ: твоя забота — ты ею и занимайся.

На следующий день попалась в мышеловку случайно проползавшая мимо неё змея. Более того, змея успела перед своей гибелью укусить хозяйку, попытавшуюся её из мышеловки извлечь. Доктор посоветовал фермеру поддерживать здоровье супруги свежим куриным бульоном. И судьба курицы была предрешена. Затем очередь дошла и до барана, поскольку хозяину нужно было чем-то угощать многочисленных родственников, приезжавших навестить день ото дня все более угасавшую хозяйку. Ну, а когда она, намучившись, отошла в мир иной, для проведения пышных похорон решил фермер пристрелить и красивого откормленного лося…

Наблюдавшая за всем происходящим мышь так и не смогла взять в толк, отчего же все эти ее давние знакомые не решили вопрос с мышеловкой в самом начале. Ведь для них это практически ничего не стоило. А жизнь на ферме в том случае могла бы тогда пойти совсем по другому пути.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.