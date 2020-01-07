- 17:12 Скандал вокруг визита российской пропагандистки в Киев: Митрошиной запретят въезд в Украину
- 16:33 Новый поезд сломался по дороге в «Борисполь»: детали ЧП
- 16:32 ОБСЕ обвинила Украину в нарушении отвода вооружения: появилась реакция военных
- 16:03 На Рождество отец 4-летнего мальчика избил врача «скорой помощи» в Харькове
- 15:59 Похороны Сулеймани перенесли после смертельной давки на церемонии прощания
- 15:43 Чемпион мира и легенда итальянской «Ромы» завершил карьеру
- 15:33 Под Киевом такси с пассажирами протаранило Infiniti и вылетело с дороги
- 15:24 В России детям предложили съесть Путина
- 14:58 Ночной взрыв в Кременчуге разнес три гаража: фото с места события
- 14:53 Журналисты опубликовали список граждан, которых Украина выдала боевикам «ДНР»-«ЛНР»
- 14:48 Звезда сериала "Перші ластівки" выложила в сеть горячее фото в купальнике
- 14:18 "Ой, радуйся, Земле": митрополит Епифаний спел рождественскую колядку
Новый поезд сломался по дороге в «Борисполь»: детали ЧП
Днем 7 января у «Укрзалізниці» возникли проблемы с доставкой пассажиров из Киева в аэропорт «Борисполь». Новый дизельный поезд ДПКр-3 украинского производства, в конце декабря 2019 года выведенный на маршрут, из-за технической неисправности заглох в пути.
Вынужденную остановку составу пришлось сделать возле станции «Демеевская» в городской черте Киева. Случилось это около 13:30.
Как говорят представители «Укрзалізниці», опаздывающих пассажиров пересадили в другой поезд и доставили в аэропорт. Тем не менее совсем без накладок не обошлось. Пассажиры говорят, что как минимум 15 человек все-таки не успели на свой рейс.
Инцидент с поломкой поезда будет расследоваться, но в любом случае железнодорожники собираются предъявить претензии предприятию-производителю — Крюковскому вагоностроительному заводу.
Напомним, новый дизель-поезд был выведен на маршрут между Киевом и аэропортом «Борисполь», поскольку мощностей двух курсирующих составов оказалось недостаточно. Новый поезд предварительно «обкатывали» на участке Киев — Тернополь — Кременчуг.
Kyiv Boryspil Express совершает ежесуточно около 60 рейсов, в пиковые вечерние часы на маршрут выводятся сдвоенные поезда. В первые месяцы после запуска экспресс часто критиковали за поломки в пути. Железнодорожники оправдывались, что идет непростой процесс «обкатки» польских поездов в украинских условиях.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...