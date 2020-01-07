Новый поезд сломался по дороге в «Борисполь»: детали ЧП

Происшествия

Днем 7 января у «Укрзалізниці» возникли проблемы с доставкой пассажиров из Киева в аэропорт «Борисполь». Новый дизельный поезд ДПКр-3 украинского производства, в конце декабря 2019 года выведенный на маршрут, из-за технической неисправности заглох в пути.

Вынужденную остановку составу пришлось сделать возле станции «Демеевская» в городской черте Киева. Случилось это около 13:30.

Как говорят представители «Укрзалізниці», опаздывающих пассажиров пересадили в другой поезд и доставили в аэропорт. Тем не менее совсем без накладок не обошлось. Пассажиры говорят, что как минимум 15 человек все-таки не успели на свой рейс.

Инцидент с поломкой поезда будет расследоваться, но в любом случае железнодорожники собираются предъявить претензии предприятию-производителю — Крюковскому вагоностроительному заводу.

Напомним, новый дизель-поезд был выведен на маршрут между Киевом и аэропортом «Борисполь», поскольку мощностей двух курсирующих составов оказалось недостаточно. Новый поезд предварительно «обкатывали» на участке Киев — Тернополь — Кременчуг.

Kyiv Boryspil Express совершает ежесуточно около 60 рейсов, в пиковые вечерние часы на маршрут выводятся сдвоенные поезда. В первые месяцы после запуска экспресс часто критиковали за поломки в пути. Железнодорожники оправдывались, что идет непростой процесс «обкатки» польских поездов в украинских условиях.

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