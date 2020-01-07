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Мир

"Вот-вот ботокс потечет": сеть насмешили фото Путина в Сирии

18:33 7 января 2020 362
путин и асад
Инф. «ФАКТОВ»

Российский президент Владимир Путин насмешил сеть своими последними фото из Сирии. Кремлевский лидер преувеличенно демонстративно изображал радость от общения с Башаром Асадом в российском командном пункте в Дамаске.

путин

В соцсетях посчитали, что восторг выглядит неискренне.

Столь нетипичный восторг, изображаемый Путиным, вновь заставил говорить о двойниках российского президента.

Напомним, Путина неоднократно подозревали в использовании двойников из-за слишком разной мимики и формы лица на протокольных фото. О количестве двойников идут споры. А политолог Игорь Эйдман считает, что внешность Путина меняется под воздействием ботокса.

Фото dimsmirnov175/Twitter, VVP20/Twitter

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