"Вот-вот ботокс потечет": сеть насмешили фото Путина в Сирии

Мир

Российский президент Владимир Путин насмешил сеть своими последними фото из Сирии. Кремлевский лидер преувеличенно демонстративно изображал радость от общения с Башаром Асадом в российском командном пункте в Дамаске.

В соцсетях посчитали, что восторг выглядит неискренне.

Столь нетипичный восторг, изображаемый Путиным, вновь заставил говорить о двойниках российского президента.

Напомним, Путина неоднократно подозревали в использовании двойников из-за слишком разной мимики и формы лица на протокольных фото. О количестве двойников идут споры. А политолог Игорь Эйдман считает, что внешность Путина меняется под воздействием ботокса.

Фото dimsmirnov175/Twitter, VVP2 0 /Twitter

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