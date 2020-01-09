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Трамп уверен, что украинский самолет был сбит ракетой

22:05 9 января 2020 453
Дональд Трамп
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В четверг, 9 января, президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами в Белом доме, высказался относительно крушения украинского пассажирского самолета в Иране. Как уже сообщали «ФАКТЫ», ранее в тот же день американские СМИ опубликовали мнение двух представителей Пентагона, которые заявили, что Boeing 737−800, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, был сбит иранскими военными, по всей видимости, по ошибке.

«Некоторые люди говорят, что это была механическая часть. Лично я не верю, это даже не вопрос для меня», — заявил Трамп. «Самолет летел в очень опасном районе. Кто-то мог совершить ошибку. У меня есть свои подозрения на этот счет. Есть ощущение, что произошло что-то очень ужасное», — добавил американский президент.

Телеканал CBS после публикации в Newsweek пообщался с собственными источниками в Пентагоне. Те сообщили, что американские радары, ведущие постоянное наблюдение за территорией Ирана, зафиксировали инфракрасные следы двух ракетных запусков в районе авиакатастрофы украинского лайнера. Вслед за этим была замечена яркая вспышка. Это был взрыв.

Вскоре после комментариев Трампа премьер-министр Канады Джастин Трюдо сделал свое заявление по авиакатастрофе в Иране. Он сообщил, что получил разведданные из нескольких источников, которые говорят о том, что Boeing 737−800 был сбит Ираном.

Напомним, эта версия появилась сразу после падения самолета МАУ 8 января.

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