Авиакатастрофа в Иране: в сети появилось видео поражения "Боинга" ракетой "земля — воздух"

Мир

В четверг, 9 января, американская газета The New York Times опубликовала на своем сайте новое видео, подтверждающее, что украинский пассажирский самолет Boeing 737−800 был сбит ракетой в Иране вскоре после вылета из тегеранского аэропорта. Издание заявляет, что подлинность видео не вызывает сомнений.

На нем видно, как в ночном небе над городом Паранд, расположенном недалеко от столицы Ирана, в летящий лайнер попадает ракета. Эта две светящиеся точки. После этого самолет не взорвался. Boeing развернулся, по всей видимости, в сторону Тегерана, однако спустя очень короткий промежуток времени взрыв все-таки произошел, и лайнер стремительно рухнул на землю.

Ранее президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо официально заявили, что у них нет сомнений в причине крушения украинского самолета близ Тегерана — лайнер был сбит ракетой, по всей видимости, по ошибке.

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