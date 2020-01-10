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- 15:59 Десятки пострадавших: в харьковской колонии жестко подавили бунт, в дело вмешалась омбудсмен
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Десятки пострадавших: в харьковской колонии жестко подавили бунт, в дело вмешалась омбудсмен
В Харьковской области заключенные Алексеевской колонии устроили бунт. В исправительном учреждении объявлен особый режим. Разбираться с конфликтом между администрацией и заключенными приехали представители омбудсмена Людмилы Денисовой.
По итогам проверки в колонии подтвердились жалобы осужденных на жестокое и унизительное обращение. По меньшей мере 22 осужденных были избиты резиновыми дубинками. Кроме того, выясняется, насколько правомерно заключенных заковывали в наручники. О том, что такой инцидент действительно имел место, подтвердили в медчасти колонии. В журнале была сделана запись, что у заключенных обнаружены характерные ссадины и синяки как после заковывания в стальные «браслеты».
Медики оказали помощь пострадавшим осужденным. Работников колонии заставили дать объяснения. Представители омбудсмена жалуются, что администрация исправительного учреждения тянет время и медлит с предъявлением документов о работе колонии.
Напомним, в мае 2019 года бунтовали заключенные в Одесской колонии. Во время бунта возник пожар, выгорели несколько служебных помещений.
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