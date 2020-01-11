Происшествия

В Харькове посреди ночи устроили взрыв в отделении «Ощадбанка» (фото, видео)

В Харькове продолжает действовать неуловимая банда подрывников банкоматов. У преступников есть отличительная черта: они сами монтируют кустарные взрывные устройства и ночью совершают атаку на банкоматы, выбирая те, что расположены на фасадах зданий.

Очередное самодельное взрывное устройство сработало в ночь на 11 января в Харькове на проспекте Стадионном. Нападению подвергся банкомат при входе в отделение «Ощадбанка». Сигнал о взрыве полиция получила около четырех часов утра.

Взрыв был такой силы, что разнес строительные конструкции в офисе банка. Повреждены стены, потолок, входные двери, металлопластиковые окна.

Несмотря на мощный взрыв, до денег в банкомате злоумышленники не добрались. Учитывая, что взрыв случился в ночное время, обошлось без случайных пострадавших.

Напомним, в рождественскую ночь банда с самодельным взрывным устройством подорвала банкомат в Харькове на улице Академика Волкова.

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