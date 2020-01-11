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Мир

Будут обсуждать Украину: Меркель прилетела к Путину (фото, видео)

14:48 11 января 2020 16
путин меркель
Инф. «ФАКТОВ»

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель прилетела в Москву для переговоров с российским президентом. Одной из тем беседы Меркель и Путина будет ситуация в Украине. Также лидеры двух стран обсудят последние события на Ближнем Востоке.

путин меркель

Меркель и Путин уже обменялись рукопожатием и короткими протокольными заявлениями.

Путин был доволен, что с Меркель "в постоянном контакте" и есть возможность обсудить все острые вопросы. «Лучше говорить друг с другом, чем друг о друге», - ответила на это канцлер Германии.
 

Напомним, встреча Меркель и Путина была анонсирована еще неделю назад. Уже тогда было сказано, что обсуждать Украину будут без участия украинского президента Зеленского.

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