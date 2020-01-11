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Будут обсуждать Украину: Меркель прилетела к Путину (фото, видео)
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель прилетела в Москву для переговоров с российским президентом. Одной из тем беседы Меркель и Путина будет ситуация в Украине. Также лидеры двух стран обсудят последние события на Ближнем Востоке.
Меркель и Путин уже обменялись рукопожатием и короткими протокольными заявлениями.
Путин и Меркель: Рукопожатие в Кремле pic.twitter.com/YoD4jJOor2— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 11, 2020
Путин был доволен, что с Меркель "в постоянном контакте" и есть возможность обсудить все острые вопросы. «Лучше говорить друг с другом, чем друг о друге», - ответила на это канцлер Германии.
Меркель - Путину: Я с нетерпением жду наших бесед. Я всегда уверена, что лучше говорить друг с другом, чем друг о друге pic.twitter.com/hEu3ucY21p— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 11, 2020
Напомним, встреча Меркель и Путина была анонсирована еще неделю назад. Уже тогда было сказано, что обсуждать Украину будут без участия украинского президента Зеленского.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!