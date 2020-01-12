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Происшествия

Водитель сгорел заживо: на бульваре Дружбы Народов в Киеве произошла страшная автокатастрофа (фото, видео)

11:26 12 января 2020 380
На месте ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

В ночь на воскресенье, 12 января, на бульваре Дружбы народов горела Honda, которая на большой скорости протаранила отбойник и снесла столб. После столкновения автомобиль перевернулся. Напомним, появились новые данные о пострадавших в масштабном ДТП с украинцами в Орловской области России.

Водитель погиб — его не смогли достать из горящего авто. Пассажиров спасли очевидцы происшествия.

Всего, по данным соцсетей, в салоне находилось 5 человек.

Honda двигалась по бульвару Дружбы народов в сторону метро «Демеевская», но в районе станции метро «Лыбедская» водитель потерял управление.

В сети появились фото и видео с места трагедии.

Напомним, в ночь на пятницу, 10 января, масштабное ДТП в Киеве произошло на пересечении Бориспольского шоссе и улицы Светлая. Там возвращавшийся из Дубая водитель Lexus LX 570 врезался в автобус номер 104 (Бортничи-«Харьковская»). Пострадал ребенок.

Фото Информатор-Киев

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