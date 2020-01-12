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Водитель сгорел заживо: на бульваре Дружбы Народов в Киеве произошла страшная автокатастрофа (фото, видео)
В ночь на воскресенье, 12 января, на бульваре Дружбы народов горела Honda, которая на большой скорости протаранила отбойник и снесла столб. После столкновения автомобиль перевернулся. Напомним, появились новые данные о пострадавших в масштабном ДТП с украинцами в Орловской области России.
Водитель погиб — его не смогли достать из горящего авто. Пассажиров спасли очевидцы происшествия.
Всего, по данным соцсетей, в салоне находилось 5 человек.
Honda двигалась по бульвару Дружбы народов в сторону метро «Демеевская», но в районе станции метро «Лыбедская» водитель потерял управление.
В сети появились фото и видео с места трагедии.
Напомним, в ночь на пятницу, 10 января, масштабное ДТП в Киеве произошло на пересечении Бориспольского шоссе и улицы Светлая. Там возвращавшийся из Дубая водитель Lexus LX 570 врезался в автобус номер 104 (Бортничи-«Харьковская»). Пострадал ребенок.
Фото Информатор-Киев
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