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Смертельное ДТП с украинцами в России: появились новые фото и данные о погибших
Российские правоохранители уточнили информацию о последствиях столкновения Renault Megane и микроавтобуса Mercedes-Benz (в последнем ехали граждане Украины), которое произошло в Орловской области утром 11 января.
Подтверждена гибель трех человек — водителя и пассажира легкового авто, а также одной из пассажирок автобуса. Еще семеро пассажиров буса (включая 17-летнего парня) были травмированы.
Предварительной причиной ДТП в ГИБДД называют сильный снегопад.
В российских СМИ появились фото с места инцидента. На них в основном зафиксированы повреждения, которые получил Renault Megane.
Напомним, в декабре автобус с украинцами перевернулся в Воронежской области.
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